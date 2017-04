Rapero chileno denuncia trato denigrante en aeropuerto mexicano

Portavoz declara que policías mexicanos lo maltrataron y le negaron el ingreso al país

GUADALAJARA, JALISCO (30/ABR/2017).- El rapero chileno Portavoz denunció que policías mexicanos lo maltrataron a su llegada a un aeropuerto, durante una revisión migratoria en la que terminaron negándole el ingreso al país.

Se le impidió entrar a México el viernes pasado, cuando debía presentarse en Monterrey, por falta de visa de trabajo aunque, aseguró en una publicación en Facebook, era la tercera vez que venía al país.

Sin embargo, la negativa de ingreso fue la menor queja del rapero en sus publicaciones, pues denunció que fue uno de los inmigrantes que "por no mostrar la visa" fueron llevados a una sala (...) donde la gran mayoría éramos latinos, y el trato era humillante, abusando de su poder a cada rato de forma prepotente".

Según su relato, una policía maltrató a una mujer enfrente de una niña pequeña y él protestó: "Le dije que su proceso era discriminatorio, que en esa sala solo habíamos latinos y ningún gringo (...) Les preguntaba si es que acaso no sabían dialogar, que si acaso en México no había democracia, y me contestaban que ahí ellos mandaban y yo sólo tenía que seguir indicaciones; que ellos no eran latinoamericanos, que eran Norteamérica".

El rapero denunció "la formación racista, elitista y la colonización cultural de la policía, que niega su identidad y se sienten gringos". Aseguró que viajeros como él fueron retenidos e interrogados sobre sus intenciones de entrar a Estados Unidos vía México y que finalmente fue expulsado.

Portavoz, nombre de batalla de Andi Ferrer Millanao, es un rapero de 28 años que participa en el hip hop desde niño y grabó su primer disco de estudio en 2011, con un combativo estilo caracterizado por hacer todo tipo de denuncias sociales sobre la vida en su país.