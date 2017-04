Damian Lewis revela que Obama le dio consejos para papel en 'Billions'

El actor británico interpreta a un gestor de fondos de inversión en la serie

LONDRES, INGLATERRA (30/ABR/2017).- El actor británico Damian Lewis, conocido por sus series de televisión, reveló este domingo a la BBC que el presidente estadounidense Barack Obama le dio consejos para interpretar a un gestor de fondos de inversión en la serie "Billions".

"El [entonces] presidente de Estados Unidos, Barack Obama, me dijo hace unos meses: 'Me está gustando mucho Billions, me gusta mucho tu personaje, el único problema es que los gestores de fondos de inversión no son tan simpáticos", dijo entrevistado por Andrew Marr.

Lewis interpreta al personaje de Bobby "Axe" Axelrod en esta serie sobre el mundo de Wall Street, basada en el enfrentamiento real entre un fiscal de delitos financieros, Preet Bharara, y el gestor de fondos Steve Cohen.

Lewis, también conocido por su personaje de Nicholas Brody en la serie "Homeland", afirmó que "una cosa romántica que sí puede decirse" de los gestores de fondos de inversión es que "apuestan contracorriente".