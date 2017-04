Derbez manda mensaje a Trump desde la Casa Blanca

''No le late ver películas donde a pesar de ser una película americana los dos estelares somos dos latinos'', confiesa

CIUDAD DE MÉXICO (29/ABR/2017).- Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales un video en el que manda un mensaje a Donald Trump desde las afueras de la Casa Blanza con motivo del estreno de su película “How to be a Latin Lover”.

El actor mexicano admite que el presidente de Estados Unidos rechazó su invitación de ir a ver la cinta que protagoniza junto a Salma Hayek.

"Vine a invitar a Trump a la premier de la película, me dijo que no va a ir, que no le late ver películas donde a pesar de ser una película americana los dos estelares somos dos latinos, Salma y yo", confiesa.

Sin embargo, dijo que espera que a la película le vaya muy bien en la taquilla para ir y pegarle el numerito a las rejas de la Casa Blanca.

"Para que vea que los mexicanos y los latinos en este país no venimos nada más a robar", finalizó.

La cinta se estrenará en México el próximo 5 de mayo.