Film Radar: Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Una película que promete ser divertida y dinámica

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- Tras convertirse en héroes involuntarios en la primera parte, los Guardianes de la Galaxia parecen tomarse más en serio su rol de paladines cósmicos. ¿Podrás lidiar con lo que se avecina?



Hace tres años, Guardianes de la Galaxia se convirtió en un inesperado éxito de taquilla de 800 millones de dólares. Los personajes no eran conocidos como Iron Man o Spider-Man. Los actores no eran estrellas de la talla de Robert Downey Jr. o Scarlett Johansson. Pero Marvel acertó usando la más infalible de todas las fórmulas: hizo una buena película, interesante para los fans y emocionante para el gran público. Por tanto, la secuela era inevitable, más aún en un universo que se expande narrativamente como el MCU (Marvel Cinematic Universe). Guardianes de la Galaxia, Vol. 2 no solo promete ser una película tan divertida y dinámica como su antecesora, además tendría que emplazar (junto con Thor: Ragnarok) rumbo al esperado epicentro de la “Fase 3”: Avengers: Infinity War de 2018.



En el Vol. 2, los Guardianes intentan proteger al universo de una nueva amenaza devastadora, pero no será fácil. Esta banda de inadaptados pretende ser ahora una familia, han creado lazos más fuertes de lo que les gustaría admitir, pero la convivencia no es sencilla. Además, rivales del pasado podrían pasar a convertirse en aliados, mientras nuevos amigos aparecen en su camino y la verdad sobre el origen genealógico de Peter Quill (Pratt) sale a la luz.



Indispensable es mencionar el Awesome Mix Vol. 2, banda sonora de esta cinta que, fue crucial durante el rodaje pues las canciones de este álbum fueron el vehículo que usó al director James Gunn para transmitirle al elenco el tono de la cinta. En esta ocasión, hay piezas de ELO, Fleetwood Mac, George Harrison, Cheap Trick, Cat Stevens y hasta una colaboración de The Sneepers con David Hasslehoff titulada Guardians Inferno.



En fin, queda claro que el verano cinematográfico arranca anticipadamente con Guardianes de la Galaxia, Vol. 2.



Guardianes de la Galaxia, Vol. 2.

(Guardians of the Galaxy vol. 2)

De James Gunn.

Con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Kurt Rusel, Sylvester Stallone.

Estados Unidos, 2017.

OTROS ESTRENOS

LA ODISEA

El emblemático investigador, realizador y explorador de los mares Jacques Cousteau es visitado por el cine en esta cinta biográfica basada parcialmente en un libro escrito por uno de sus hijos. Bajo la dirección de Jérome Salle.

NO TOQUES DOS VECES

Prometedora cinta de horror sobre una hija que intenta reconectar con su madre. En ese contexto, la hija llama dos veces a la puerta de una casona abandonada, sin imaginarse que con esa inocente acción ha despertado un auténtico pandemónium.

EL HIJO DE MI NOVIA

Siempre es un placer ver en pantalla a Julie Delpy. Ahora, la actriz protagoniza, escribe y dirige una comedia ligera sobre una mujer que empieza a salir con un hombre, sin imaginarse que el pretendiente tendrá como enemigo de sus afectos a su único hijo.