Critican vestido transparente de Danna Paola

El atuendo que escogió la actriz de 21 años para los Billboard Latinos no fue el más atinado

CIUDAD DE MÉXICO (28/ABR/2017).- El atuendo transparente que escogió Danna Paola para los premios Billboard Latinos no fue el más atinado, al menos eso es lo que opinan varios de sus seguidores.

La actriz de 21 años lució un vestido floreado y transparente que dejó ver su ropa interior; para algunos se sus seguidores, este look distó de ser elegante y no fue propio para la edad de la actriz.

En su cuenta de Instagram, le escribieron comentarios como:

"Que mal, tan bonita y con ese tipo de vestuario.. De lo elegante a lo vulgar", "¿No había otro calzón más grande?", "No es el mejor estilo. No es acorde a su edad. No se le ve bonito".

Los elogios sólo fueron para su peinado y maquillaje, así como para la fotografía que se tomó junto a Luis Fonsi, creador de uno de los éxitos del momento, "Despacito".

No obstante las malas críticas, una de las fotografías que ella publicó está cerca de llegar a los 100 mil "Me gusta" en su perfil de la red social.