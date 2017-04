Justin Bieber rapea con Lil Wayne y Dj Khaled

El cantante acompaña al rapero en el video musical ‘I'm the One’

CIUDAD DE MÉXICO (28/ABR/2017).- El cantante Justin Bieber se sumó a las estrellas Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne, quienes acompañan a Dj Khaled en su nuevo video musical, "I'm the One".

En la canción aparece el canadiense con ropa de rapero, pero también en show y sin camisa.

Tras el éxito de "Despacito", canción de Luis Fonsi donde el intérprete de "Sorry" también participó, el video de Dj Khaled cuenta con un millón 645 mil 230 reproducciones en la plataforma de videos YouTube.

En el video los famosos aparecen en el jardín de una mansión donde hay una piscina y muchas mujeres que bailan con el ritmo de la canción.

Su último éxito, el remix de "Despacito" que hizo con Luis Fonsi y Daddy Yankee, ya alcanzó los 97 millones 504 792 visualizaciones.