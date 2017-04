Frank Di: la fama no es como la pintan

Basado en un estilo más propio, presenta su primer disco 'No.1'

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2017).- Saber que el éxito no llegará inmediatamente tras participar en dos importantes concursos televisivos de canto: “La Academia” (2011) y “La Voz México” (2014, equipo Yuri), es algo que ha impulsado al tijuanense Frank Di a buscar otro tipo de oportunidades que le permitan luchar por un lugar en la industria profesional, lo anterior lo compartió ayer en entrevista previa a ofrecer una presentación en un bar de la Av. México, en Guadalajara.

“En ‘La Academia’ nunca nos mencionaron que la industria sería difícil y sales con la idea de que ya eres famoso, que ya puedes trabajar donde sea, yo tuve que tocar fondo con esa experiencia. En ‘La Voz…’ ya llegué sabiendo lo que tenía que hacer saliendo, comencé a buscar contactos, empecé de abajo y sigo abajo pero con una visión más terrenal de lo que es la industria”.

Frank destaca que más allá de la proyección nacional que tuvo en los reality, el verdadero trabajo se forja tocando puertas y no dejar que el nombre los concursos condicione su carrera independiente para ofrecer canciones inéditas bajo su propio estilo capaces de romper con el estilo con el que se dio a conocer a través de la televisión.

Con esa idea Frank Di —de 25 años de edad— apuesta por su propio gusto enfocándose a un pop más versátil que va desde una romántica balada hasta un ritmo electrónico y que dan forma a su producción debutante “No.1” con cinco canciones que además de estrenarlo como compositor con el tema “Yo necesito”, además de dar apertura a otros talentos mexicanos de la lírica y la oportunidad de explorar géneros poco convencionales a su voz como la banda sinaloense. “El pop es difícil, no quiero que mi pop sea general, quise ponerle una personalidad más interpretativa. Quiero tener un beat muy nuevo con ondas electrónicas pero que vocalmente sea algo interpretativo, realmente cantadas. En este disco yo me dirigí vocalmente, las canciones vocalmente son muy altas, me siento con un sello que difícilmente se logra”.

Para brindar calidad profesional a su material Frank Di recurrió a la experiencia del fallecido productor Alex Dupeyron, quien trabajó junto a Dulce María, Ana Victoria o Danna Paola, además de confiar también en la trayectoria de Andrés “Chano” Guardado, conocido por sus producciones a Pandora, Río Roma, CD9 y CNCO.