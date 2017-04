Bárbara Mori comparte foto junto a su nieta Mila

Videos

Derbez vuelve al cine con su primer protagonista en inglés

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (27/ABR/2017).- Cuatro años después de lanzar la cinta en español de mayor éxito en la historia de EU, Eugenio Derbez regresa con el más difícil todavía: ''How to be a Latin Lover'', su primer papel protagonista en inglés, aunque con concesiones al público hispano. EFE