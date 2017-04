Netflix dice adiós a ocho series

Esta es la lista que dejará de estar disponible a partir del 1 de julio

GUADALAJARA, JALISCO (27/ABR/2017).- Algunas cosas son para siempre, otras no tanto, por ejemplo, la lista de series que despedirá Netflix a partir de este 1 de julio.

A través de un video que compartió en sus diferentes redes sociales, la plataforma de streaming informó de las ocho series que ya no estarán dsiponibles desde esta fecha, a apesar de que algunas son de las más populares en el sitio.

"Había una vez en un reino mágico, grandes historias que vivían en paz y armonía, hasta que un día decidieron partir" es parte de la frase que acompaña el video que además invita a disfrutar de un maratón de estas series antes de decirles adiós.

Estas son las series que dejarán de estar disponibles a partir del 1 de julio:

- How I met your mother: Todas las temporadas

- American Horror Story: Temporadas 1 a la 4

- Bones: Temporadas 1 a la 10

- Glee: Todas las temporadas

- Prison Break: Temporadas 1 a la 4

- Modern Family: Temporadas 1 a la 6

- 24: Temporadas 1 a la 8

- Sons of Anarchy: Todas las temporadas