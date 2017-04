El norteño sí se puede tocar

La agrupación Intocable se presenta el 29 de abril en el Auditorio Telmex; tenemos pases para que asistas

GUADALAJARA, JALISCO (27/ABR/2017).- El género del norteño se ha popularizado en nuestra ciudad, prueba de ello es la próxima visita del grupo Intocable, el 29 de abril en el Auditorio Telmex. La agrupación, originaria de Zapata, Texas, llega como parte de la gira para promocionar su álbum “Highway”, que los ha llevado por varias ciudades de México y Estados Unidos.

“Acabamos de empezar nuestra gira, hemos estado trabajando en Estados Unidos. Es una nueva producción en cuestión de show, estamos contentos de poder regresar a Guadalajara, es una ciudad que nos gusta mucho visitar, vamos a prepararnos para dar lo mejor de nosotros en el escenario en cuestión de sonidos y efectos para que la gente salga feliz, esa es nuestra meta y lo que queremos, que todos vivamos una bonita noche”, declaró Ricky Muñoz, líder de la agrupación.

Intocable recientemente lanzó su sencillo “Día 730”, con el que buscar visibilizar la tragedia que han sufrido las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que desde hace años han sido vejadas, asesinadas y desaparecidas. Y aunque el tema que retratan no es agradable, la agrupación sabe que el público va a pasar un buen rato al escucharlos: “Yo creo que cuando vas a un concierto lo último de lo que quieres saber es de eso. Yo no sé qué decirles porque no sé qué sigue, se trata de dar felicidad, esperanza, llevarle a la gente alegría y es lo que vamos a hacer, es nuestro trabajo, yo no soy político, no soy quien pueda arreglar ese lado, puedo darle apoyo al público”, afirma Muñoz.

Los de Zapata ofrecerán para esta fecha con una gran producción escenográfica, apoyados también con lo más vanguardista en audio, iluminación y video, el marco perfecto para disfrutar los temas de su más reciente producción “Highway” además de los grandes éxitos que han cosechado en su carrera como “Y todo para que”, “Sueña”, “Enséñame a olvidarte”, “El amigo que se fue”, “Aire”, “Eres mi droga”, “Soñador Eterno”, “Fuerte no soy” y “Amor Maldito”, entre muchos más.

¡PARTICIPA!

El Informador y La Ke Buena te invitan este sábado 29 de abril al concierto de Intocable en el Auditorio Telmex. Descubre cómo ganarte los boletos dobles en nuestras redes sociales.