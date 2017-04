Conoce a la misteriosa villana de 'Guardianes de la Galaxia 2'

Peter Quill, Gamora, Drax, baby Groot y Rocket regresan a la pantalla grande este viernes con una nueva aventura, pero no lo hacen solos... Se les une Ayesha

GUADALAJARA, JALISCO (27/ABR/2017).- Este viernes regresan los “Guardianes de la Galaxia”: Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Vin Diesel (Voz de baby Groot), Dave Bautista (Drax) y Bradley Cooper (Rocket); pero no lo hacen solos, se les une Elizabeth Debicki (Ayesha), la Alta Sacerdotisa dorada de un pueblo genéticamente perfecto conocido como Sovereign. Pero, ¿cuál es la verdadera relación entre Peter Quill y sus amigos con esta misteriosa mujer? ¿Será una aliada o una villana? En entrevista, Elizabeth Debicki revela quién es Ayesha.

—¿Cómo te sientes al haber obtenido este papel?

—No me lo esperaba; me encantó la primera película, la encontré hilarante, inteligente y reconfortante. Me encantaron los personajes; así que hablé varias veces con James Gunn —el director del filme— y obtuve un lugar… ¡Estoy feliz!

—Háblanos de tu personaje.

—Interpreto a Ayesha, la Alta Sacerdotisa del planeta Sovereign. Ella es una mujer que se maneja con puño de hierro. Su gente es una raza de alienígenas modificada genéticamente que son de oro y físicamente perfectos.

—¿Cómo conoce a los Guardianes?

—Ayesha los contrata para que cuiden una batería… El resto, detona parte de la historia.

—¿Qué piensa Ayesha de Peter Quill?

—Aquí se pone interesante el tema. Ella está intrigada por él, pero al mismo tiempo lo repulsa y piensa que es inferior… Sin embargo, también lo considera guapo…

—¿Nos puedes hablar del aspecto de tu personaje?

—Ayesha es una majestuosa criatura. De hecho, nuestro diseñador de vestuario logró crear una apariencia que nunca había visto antes en la pantalla. Yo estaba completamente impresionada cuando vi cómo moldeaban su identidad, la cual es muy isabelina. De hecho, para usar su vestuario ella requiere de la ayuda de sus camareras quienes se lo colocan casi a manera de ritual. Al inicio yo no me sentía como Ayesha hasta que me puse ese vestido; entonces, supe de quién se trataba… Ella es algo más que una reina.

También debo agregar que todo el tiempo usé unos tacones muy altos. Yo soy muy alta, pero James Gunn y yo queríamos crear esta idea de que Ayesha es excepcionalmente alta, así que añadimos cuatro o cinco pulgadas de tacones cada vez. Parezco un gigante al lado de todo el mundo.

Y luego está el trono en el que se sienta… Cuando lo vi fue como recibir una bofetada. Había visto los diseños, pero tenerlo ya materializado es otra cosa. Realmente establece quién es esta persona, te anima a saber más de ella y de cómo vive.

—¿Cómo fue el proceso de transformación de Ayesha?

—Me llevaba algunas horas de maquillaje y peinado (usé pelucas de forma masiva); lo más tardado sin duda fue colocarme la pintura de oro, sin embargo, un día me topé con Chris Sullivan, quien interpreta a Taserface, y después de mirar su maquillaje pensé que no podía quejarme.

—¿Cómo fue trabajar con James Gunn?

—Lo maravilloso de laborar con James es que él es el escritor y el director. Así que es súper espontáneo y flexible. Además, James da una sensación perversa de sincronización cómica que se adapta increíble al actor. Por ejemplo, Ayesha es muy recta, y gran parte de la comedia en su caso es circunstancial, como cuando está caminando a través de la nieve usando una enorme capa de piel.

Además, es muy relajado, y realmente le encanta trabajar con sus actores. Él amó crear este universo. Así que hay una especie de alegría cuando estás trabajando en este set. Es como una familia. La gente está muy alivianada y les encanta trabajar juntos. La verdad es que fue un ambiente muy hermoso para trabajar, y todos los actores son personas maravillosas.

—¿Qué tal tu relación (laboral) con Chris Pratt?

—Me encantó ver el trabajo de Chris. Me pareció realmente fascinante, porque él es un actor muy divertido. Además, lo hermoso de Chris es que tiene esa maravillosa combinación de cómico pero con mucho corazón. Eso es lo que me gusta de Quill. Por ejemplo, cuando filmamos la primera escena, me encantó ver a Chris. Su cerebro está constantemente haciendo “tic-tac”. Nunca se sabe con lo que va a salir.

—¿Qué público crees que conectará con esta historia?

—Lo bello de esta película es que es una especie de historia de regreso a casa. Se trata de la búsqueda de identidad. Quill siempre se pregunta quién es y de dónde viene. Y luego, por supuesto, te das cuenta de que él siempre lo supo. De esa manera es un cuento muy moral, pero como proviene del cerebro de James Gunn, es al mismo tiempo muy divertido. Creo que todo tipo de público lo disfrutará.

¿De qué va “Guardianes de la Galaxia 2”?

En esta nueva aventura los Guardianes deberán luchar para mantener a su nueva familia unida mientras desentrañan el misterio del verdadero parentesco de Peter Quill. Los viejos enemigos se convierten en nuevos aliados y los personajes favoritos de los fans de los cómics clásicos vendrán a la ayuda de nuestros héroes cuando el Universo Cineasta Marvel continúa expandiéndose… Al tiempo que enfrentan a Ayesha.