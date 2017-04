Así fue la diva negra, Nina Simone

Toda la fuerza del jazz, blues y soul llegan hoy para recordar a la cantante, compositora y pianista estadounidense

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- Todo género tiene un exponente que se corona como “rey” o “reina”. Un intérprete que rompe con el molde y demuestra que está llamado a convertirse en leyenda. Y para el jazz, el blues y el soul, ese alguien es Nina Simone.

Músicos mexicanos rendirán un homenaje hoy por la noche a Nina Simone, la compositora y cantante estadunidense cuyo aniversario luctuoso número 14 se celebró el pasado 21 de abril. Gente como Troker, Ugo Rodríguez, Gris Piña e Iraida Noriega, entre varios más, presentarán sus propias versiones de algunos temas famosos, durante una cinta en el Teatro Jaime Torres Bodet, que además recaudará fondos para la asociación Humanamente Voz Pro Salud Mental.

La reunión de músicos ya es pretexto suficiente para asistir, pero la posibilidad de recordar a Nina Simone la hace irresistible. Aunque hoy es mucho más fácil acceder a su música gracias a internet, conviene recordar algunos datos sobre este personaje inclasificable.

Su música

Llamada la Gran Sacerdotisa del Soul, Nina Simone fue una de las máximas expositoras del jazz y el blues, en el siglo XX. Sus marcas centrales fueron su virtuosismo como pianista y su eclecticismo. Podía presentar casi cualquier género, de la chanson francesa al musical de Broadway pasando por el rhythm and blues, con un estilo definido por su profunda voz y sus raíces góspel, pero sobre todo por sus emotivas interpretaciones, sinceras, intensas e impredecibles.

Llegó a tener momentos de curiosa popularidad con “I put a spell on you”, de Screamin’ Jay Hawkins, o “Don’t let me be misunderstood”, que luego fue grabada también por The Animals; en contraste, nunca tuvo un primer lugar de ventas.

Pese a su posición “culta”, es una influencia popular innegable: intérpretes como Aretha Franklin o Joni Mitchell han confesado la importancia de Nina en sus vidas.

Su vida

1. Casi concertista

Nacida Eunice Kathleen Waymon en 1933, fallecida en 2003, Nina Simone enfrentó una educación y una vida complicadas por la falta de dinero y el hecho de ser negra, pese a que era en realidad brillante desde muy joven. El documental de 2015 “What happened, Miss Simone?” y la película “Nina”, de 2016, explican detalles de su biografía: cómo quiso convertirse en la primera pianista negra de música clásica, cómo sus vecinos la apoyaron y cómo, las escuelas desde el principio, le cerraron puertas por el color de su piel.

2. Hija de una ministra

Para pagar sus estudios, Nina tocaba el piano y cantaba en un bar de Atlantic City, en Nueva Jersey, con un repertorio desde jazz y blues hasta piezas de música clásica. Pero debió cuidar que esta “música del diablo” no ofendiera a su madre, una ministra metodista, y se cambió el nombre; la llamaban “Nina” de cariño y “Simone” fue un tributo a la actriz Simone Signoret.

3. La fama

Su potente voz y su habilidad para combinar influencias musicales le permitieron llamar la atención y tocar en nuevos sitios; su marido Andrew Stroud administró su trabajo hasta que Nina se volvió famosa, habitual en la televisión pero también en festivales de jazz. Con los años Nina empezó a enfermar, un poco por abuso de sustancias pero también por agotamiento físico; la relación con su marido se degradó y se volvió violenta. Al fin se le diagnosticó trastorno bipolar.

4. El activismo

Otro rasgo marcó a Nina para siempre: su participación en los movimientos por los derechos civiles, en el contexto de su orgullosa negritud. Su militancia estuvo cargada de polémica porque, según lo que muestra el documental de 2015, simpatizaba con soluciones radicales.

5. El exilio

Entre la presión racial y tras el asesinato de Martin Luther King Jr, Simone se divorció y se fue a vivir primero a Liberia —la “tierra prometida” de los esclavos— y luego a países como Suiza y Francia, mientras entraba en un largo bache financiero y popular, hasta que a principios de los ochenta su vieja canción “My baby just cares for me” revivió su antiguo éxito. Así fue hasta que su salud decayó, a fines de los años noventa; murió en 2003.

¡ESCÚCHALA!

• “I loves you, Porgy”

La grabó en 1959, en su primer álbum, “Little Girl Blue”, y se volvió inesperadamente popular en Estados Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=ewNw78TpRPk

• “My baby just cares for me”

De 1959, es una divertida pieza que ilustra lo que podía hacer con el piano. En 1986 se volvió famosa gracias a un comercial y revivió las entonces desesperadas finanzas de la autora.

https://www.youtube.com/watch?v=eYSbUOoq4Vg

• “Ain’t got no (I got life)”

Bien conocido por el musical “Hair”, este medley hecho por Nina en 1968 se convirtió en un popular tema entre público joven.

https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E

• “Mississippi goddam”

El asesinato del líder negro Medgar Evers en 1963 y la muerte de cuatro niñas en un atentado racista inspiró esta radical canción. Hoy es una de sus piezas más conocidas.

https://www.youtube.com/watch?v=QHKHHj82EoE

• “Feeling good”

Esta canción del musical “The roar of the greasepaint, the smell of the crowd” ha tenido numerosos intérpretes, pero Nina hizo la versión más popular.

https://www.youtube.com/watch?v=OfJRX-8SXOs

• “Sinnerman”

Una “canción espiritual” que Nina escuchó muchas veces en las ceremonias de su madre, ministra metodista, se convirtió en uno de sus emblemas; a menudo la usaba para cerrar sus conciertos.

https://www.youtube.com/watch?v=QH3Fx41Jpl4

¡ASISTE!

19:00 horas: Conferencia “Tristeza y ansiedad: dos máscaras del amor”, con el doctor Eduardo H. Grecco.

20:30 horas: Feeling good: concierto homenaje a Nina Simone. A beneficio de Humanamente Voz Pro Salud Mental. Con Iraida Noriega, Troker, Ugo Rodríguez, Sara Valenzuela, Richie Arreola, Patricia Reyes, Omar Ramírez, Grizz Piña, Abigail Vásquez, Armando Curiel, Carlos Torres y Jerry Forman.

Teatro Jaime Torres Bodet. Entrada $250.