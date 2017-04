Jennifer López paga el precio por ser honesta

La actriz se prepara para el estreno de lo que será la segunda temporada de 'Shades of blue', a través de Universal Channel

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- Mañana jueves se estrena la segunda temporada de “Shades of blue” a las 22:00 horas a través de la señal de paga Universal Channel. Y Jennifer López no puede estar más convencida de que este proyecto se pondrá aún más interesante, con más intrigas y acción a raíz de todo lo que vivió su personaje “Harlee Santos” en la primera temporada. El público puede esperar todo tipo de emociones.

“Pueden esperar otro tipo de viaje loco en montaña rusa, como empezaba a pasar la temporada pasada cuando el equipo estaba en un momento de crisis total. Esa tensión y esa atmósfera continúan. Sigue igual y uno no sabe si van a lograrlo o no. Ellos tienen que unirse y no sabes si lo harán. Uno no sabe qué es lo que va a pasar”, asegura la estrella de ascendencia boricua.

López describe a “Harlee” como una madre que haría cualquier cosa para proteger a su hija, y como una detective leal a morir que haría cualquier cosa para proteger a su equipo, por lo que la audiencia aún no ha visto hasta dónde es capaz de llegar su personaje.

“Creo que ‘Shades of blue’ es imperdible porque es una reflexión sobre lo que somos como personas y no hay nada como una serie o una película o cualquier cosa que se vea en la televisión o cualquier obra de arte o medio artístico que uno pueda mirar, que te haga reflexionar sobre tu vida y lo que haces y las decisiones que tomas. Y creo que esta serie produce eso’”.

Enredo absoluto

La trama en esta segunda tanda de episodios se complicará más, asegura la protagonista. “Es gracioso, uno piensa que no se puede complicar más, pero se complica. Y las relaciones ahora, obviamente, con todo lo que pasó, son más complejas y todos están tratando de ver dónde están parados y quiénes son. Una vez más, se trata de decir la verdad y no decir la verdad, o mentir por buenas razones, y es la misma locura de siempre”.

La influencia de “Woz” (Ray Liotta) —antagonista de la trama— seguirá muy presente. Él comienza capturado por el FBI y entregándose, básicamente, por lo que hizo “Harlee”. Pero sigue siendo el mismo líder intrépido de siempre, asegura JLo. “Y durante toda la temporada, con lo inestable que es y que se vuelve por momentos, afecta a todos de las maneras más extrañas. Y, aunque hay idas y vueltas, lo absoluto es que son una familia, aunque disfuncional”.

Se suma al elenco Anna Gunn

La actriz de “Breaking bad” se suma al elenco de “Shades of blue” para ponerle mayores puntos álgidos a la trama, un acierto que ve con muy buenos ojos Jennifer López.

“Siempre es positivo tener gente nueva. De modo que fue lindo que Anna Gunn se incorporara a la serie esta temporada. Y su personaje es otro personaje complejo que solía pertenecer a nuestro equipo pero que se graduó, por así decir, y está subiendo en el escalafón. Lo que le sucede es emocionante y su personaje funciona como un eje de toda la temporada”.

Crecimiento al máximo

Jennifer no sólo es protagonista de este drama policiaco, además es productora ejecutiva por lo que el aprendizaje es a gran escala y el mensaje con el que se queda es el de vivir con verdad, siempre siéndose fiel a ella misma. “En la vida siempre la honestidad es la mejor política y vivir con honestidad es libertad. Examiné día a día eso con este personaje y me di cuenta lo complicado que se puede volver todo cuando uno no es honesto”.

La también cantante se siente muy satisfecha con el trabajo que hizo como productora en la primera temporada y considera que el desafío para esta segunda entrega es mantener el nivel, incluso aumentar la apuesta.

“Yo me siento tan agradecida de poder hacer esta serie y no solo como productora ejecutiva sino interpretando el papel de ‘Harlee’, porque siento que para mí, como actriz, es algo tan diferente de todas las otras cosas que hago. Y siento que tener un papel como este para interpretar, que es tan compasivo y al mismo tiempo también tan implacable, es realmente lo que todo actor sueña”.