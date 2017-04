Los mil rostros de Archie

Héroe, músico, estudiante y rompecorazones son algunas de las múltiples facetas que el personaje ha desempeñado en las historietas

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- Cuando pensamos en los grandes íconos de la historieta norteamericana, regularmente los primeros nombres que nos vienen a la mente son los de Batman, Spider-Man, Superman, Capitán América, Hulk, Flash y la Mujer Maravilla...pero existe un personaje que sin tener poderes sobrenaturales o enfrentarse a villanos peligroso tiene ganado un espacio en la cultura popular a nivel mundial: Archie.

Desde su nacimiento en las viñetas —a principios de los años cuarenta del siglo pasado—, el pelirrojo se ganó el cariño de los lectores gracias a la empatía que despierta su personalidad, el ingenio de sus historias, los constantes triángulos amorosos que “sufre” y contar con un inmenso elenco de personajes secundarios.

Sin embargo, la gran cualidad que Archie ha demostrado a lo largo de los años es la capacidad de reinventarse. Lo mismo lo hemos visto en los cómics en historias llenas de drama, convertido en un cantante exitoso, encontrándose con peligrosos extraterrestres y hasta muerto. Ha sido tanto trazado como viñeta que dibujo animado, protagonizado películas con actores de reales y este 26 de abril se estrena en el canal de televisión de paga Warner Channel la serie “Riverdale”, que toma a los personajes del cómic como inspiración para crear un universo que tan nuevo como familiar para los fanáticos de toda la vida del pelirrojo.



“Riverdale”

Con un tono maduro e inspirado en las series juveniles que hoy por hoy dominan la parrilla de la TV de paga, “Riverdale” es la reinvención más reciente que tiene el pelirrojo.

El elenco de “Riverdale” está conformado por K. J. Apa como “Archie”; Lili Reinhart, “Betty”; Camila Mendes, “Verónica”; Madelaine Petsch, “Cheryl”; Ashley Murray, “Josie” y Cole Spouse como “Jughead”.

Un asesinato sacude Riverdale, el del joven “Jason Blossom”, hermano gemelo de “Cheryl”, estudiante de la preparatoria y una de las chicas más populares. El crimen causa un terremoto en la tranquila comunidad justo al final del verano. “Archie” regresa tras un verano de duro trabajo con su padre, pero lo hace diferente: algo oscuro está creciendo en él. “Betty” por su parte se debate entre confesarle sus sentimientos o seguir callando. El equilibrio entre ambos se rompe cuando a Riverdale llega una nueva chica con un oscuro pasado: “Veronica Lodge”.

Podrás disfrutar de “Riverdale” a partir de hoy, 26 de abril, en punto de las 21:10 horas, por Warner Channel.

ARCHIE Y SUS FACETAS

• Archie: Return to Riverdale

Película estrenada en 1990 donde nos presentan la vida de un Archie ya adulto, quien regresa al pueblo de su adolescencia para ver que muchas cosas no han cambiado. Aunque la película trató de mantenerse fiel al cómic, muchos consideran que es un producto irregular, aunque también sirvió para abrirle las puertas a futuros intentos, como lo es ahora Riverdale.

• Archie Comics

La versión tradicional y que ha servido de inspiración para todas las historias posteriores. Aquí se presenta el tradicional triángulo amoroso entre Archie, Betty y Verónica, los juegos de futbol americano y la música como elementos para detonar las tramas.

• El mundo sin Archie

En 2010 se comenzó a publicar un serial donde con un Archie maduro, tras graduarse de la escuela y decide casarse con Betty. El “giro de tuerca” se da cuando el protagonista fallece por salvar a un amigo en un tiroteo. A partir de aquí, el guion se centra en cómo Riverdale se acostumbra a un mundo sin su protagonista.

• Archie conoce a Punisher

En 1994, Marvel le “prestó” a la editorial de Archie a “Punisher”, su violento vigilante urbano, en un delirante crossover. En el cómic se puede ver a “Frank Castle” pasear por “Riverdale” en la búsqueda de un criminal idéntico a “Archie”. El contraste en el dibujo y el respeto a la esencia de todos los personajes es brillante.

• The Archie Show

Serie animada de finales de los años sesenta. El programa presentaba una canción en cada episodio, y curiosamente una de ellas se volvió un clásico instantáneo: “Sugar”. La emisión también sirvió para presentar el debut de “Josie and the Pussycats” y “Sabrina, la bruja adolescente”.