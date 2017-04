Diez personajes que demuestran que Al Pacino es el mejor

El popular actor neoyorquino cumple hoy 77 años; su próxima película estará a cargo de Martin Scorsese

GUADALAJARA, JALISCO (25/ABR/2017).- ¿Al Pacino o Robert DeNiro? Quien quiera revivir el debate, adelante, pero hoy es día de celebrar al primero de esos dos, que cumple 77 años de edad convertido, sin duda, en una de las grandes estrellas de Hollywood y una referencia para la actuación del cine mundial.

El neoyorquino Alfredo James Pacino es además guionista, director y productor de cine y teatro y uno de los más premiados histriones de su país, con Óscar, Emmy y Tony en sus vitrinas. Durante mucho tiempo fue ubicado como un emblema de la “actuación del método” que se hizo popular el siglo pasado, pero ha demostrado una y otra vez su versatilidad en todas las áreas.

Lo mejor es que sigue activo: su siguiente película, “The irishman”, lo pondrá al frente de las cámaras de Martin Scorsese junto a una tercia clásica de ese director: Robert DeNiro, Joe Pesci y Harvey Keitel. Como no se estrenará hasta 2018, vale la pena repasar algunos de sus papeles más famosos.

Michael Corleone

Sin ninguna duda, su mayor trabajo, en una serie de películas consideradas entre las mejores de la historia. La trilogía de “El padrino” (1972, 1974 y 1990) de Francis Ford Coppola hizo famoso a Al Pacino, un actor de teatro de 32 años apenas en su tercera película. Junto a un reparto de primera línea y el gran Marlon Brando, Pacino ofreció un calculado pero emocionante trabajo que hasta hoy es considerado ejemplar.

Vanidad, mi pecado favorito

Pacino es famoso por su potente voz y su intensidad (y a veces lo critican por excesivo, pero eso es otra cosa). Ese temperamento le vino genial a su demoniaco trabajo de “El abogado del diablo” (1997), donde arrastró a la tentación a Keanu Reeves y tuvo como víctima a Charlize Theron.

“Say hello to my little friend!”

Los años convirtieron en un personaje de culto a Tony Montana, el personaje que Al Pacino interpretó explosivamente en su versión de “Caracortada” (1983). Cubano de Miami convertido en violento líder del narco, asesino imparable, es una de sus creaciones más carismáticas.

Tango en un restaurante

Pese a ser una estrella desde el principio, Pacino no recibió el Óscar hasta 1992, con una película muy criticada pero muy popular: “Perfume de mujer”. De nuevo, el temperamento del actor benefició al personaje, un militar retirado y ciego que busca sus últimos momentos de gran placer en la vida. Guste o no la película, la escena con el tango “Por una cabeza” es inolvidable.

“¡Attica, Attica!”

Un completo clásico de los años setenta, “Tarde de perros” (1975) confirmó a Al Pacino (y su gran amigo John Cazale) como una autoridad de la actuación en Hollywood. La cinta de Sidney Lumet lo retrata como un ladrón de bancos que conquista al público por un día.

Serpico

Un policía honesto en una ciudad muy corrupta: Al Pacino le dio una vida inolvidable al policía que decide llevarle la contraria a sus compañeros con la suicida decisión de hacer bien su trabajo. "Serpico" (1973) es otro de sus grandes papeles para Sidney Lumet y uno de los mejor recordados de su carrera.

“¡Usted está fuera de orden!”

“Y justicia para todos” (1979) es la última gran película de Al Pacino en los setenta, en el papel del mejor abogado de la ciudad… que necesita que lo defienda el mejor abogado de la ciudad. Todo el mundo creía que ese año recibiría el Óscar, pero se lo ganó Dustin Hoffman con “Kramer vs Kramer”.

Big Boy Caprice

Bajo toneladas de maquillaje y junto a Madonna, otro elenco de gran calidad hizo posible el sueño de Warren Beatty de llevar al cine la popular tira cómica “Dick Tracy” en 1990, y Al Pacino volvió a mostrar su carácter de camaleón como un líder gángster con pésimo humor.

El teniente Vincent Hanna

Con esa voz, ese carácter y esa presencia pese a ser bajo de estatura, Al Pacino es ideal para interpretar villanos, pero en “Fuego contra fuego” (1995) por fin se enfrentó a su gran contemporáneo Robert DeNiro, nada más que en el papel del bueno: un policía a la caza de un gran criminal. Imprescindible duelo de actores.

El coach más épico

El cine está lleno de discursos geniales, pero pocos líderes son tan capaces de sacar del fracaso a un equipo como el entrenador Tony D’Amato, en “Un domingo cualquiera” (1999) de Oliver Stone.

Si la ley es inmoral, ¿debes desobedecerla?

Y una extra: en 2010 HBO produjo “No conoces a Jack”, una cinta sobre la vida de Jack Kevorkian, un médico famoso por su activismo a favor de los suicidios asistidos. No tuvo la mejor recepción pero el trabajo de Al Pacino en el papel protagonista mereció casi unánime aplauso.