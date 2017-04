Chicago celebrará 50 años en el Telmex

La agrupación regresa a tierras tapatías para revivir lo mejor de su música

GUADALAJARA, JALISCO (25/ABR/2017).- Enamoraron a toda una generación con temas como “Hard to Say I’m Sorry” o “If You Leave Me Now” y ahora regresan a los escenarios tapatíos para celebrar 50 años de carrera ininterrumpida. Chicago, una de las bandas más importantes de la era del rock and roll, que sigue siendo embajadora incansable de su ciudad natal, llevará a todos los asistentes a revivir una de las mejores épocas musicales, involucrando una diversidad de géneros como el rock, soft rock, jazz rock, rock progresivo, pop rock y jazz fusión.

Chicago, banda que ingresó el año pasado al salón de la fama del Rock and Roll, está lista para interpretar en vivo: “Make Me Smile”, “Another Rainy Day In New York City”, “Just You ‘N’ Me”, “Does Anybody Really Know What Time It Is?”, entre otros.

El concierto será el próximo 12 de septiembre, en el Auditorio Telmex y los boletos están a la venta a través de Ticketmaster y taquillas y van desde los 400 a los mil 600 pesos.