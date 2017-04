Gorillaz libera otro sencillo en internet

'The apprentice' cuenta con colaboración del rapero Zebra Katz

GUADALAJARA, JALISCO (24/ABR/2017).- Este viernes 28 de abril se estrena el nuevo disco de Gorillaz y para calentar el ambiente hay otra canción libre en internet: "The apprentice".

El sencillo fue presentado hace unos días cuando dos de los integrantes de la banda virtual, Murdoc y 2D, ofrecieron una entrevista en la BBC Radio 1. Estará incluido en la edición de lujo del nuevo disco, "Humanz", y cuenta con colaboración del rapero estadunidense Zebra Katz y de los músicos británicos Rag'n'Bone Man y Ray BLK.

La promoción del nuevo disco, que será el quinto de estudio desde "The fall" (2011), comenzó con "Hallelujah money" y ha seguido con revelaciones como "Andromeda" y "Let me out".