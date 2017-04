Tormenta en el corazón de Paquita

La cantante habla sobre su vida, los proyectos que tiene en puerta y sobre la expectativa que le genera la inminente salida de una serie de televisión inspirada en su vida

GUADALAJARA, JALISCO (24/ABR/2017).- Pocas voces son reconocidas con tan sólo un par de frases. Casi ninguna posee la dignidad y el dolor como la de Paquita la del Barrio, referente si se trata de cantarle a los hombres. Nacida como Francisca Viveros Barradas, comenzó su trayectoria en Alto Lucero, Veracruz, a los ocho o nueve años, según declara en entrevista, porque su abuelo era dueño de una finca donde Francisca le cantaba a los caballos.

De eso ya pasaron más de 60 años, en los que la tragedia, la épica de una mujer hecha a sí misma y las alegrías tan efímeras como las canciones. Acaso por ello es que se decidió a contar su vida para convertirla en una serie de televisión que saldrá a la luz el martes 25 de abril a las 19:30 horas, por la reciente cadena nacional Imagen Televisión.

Convertida en un icono de la defensa de las mujeres, despegó como artista luego de que el dueto Las Golondrinas, que formó junto a su hermana, se separó. fue entonces que Paquita apareció en el programa de Guillermo Ochoa, “Hoy Mismo”, en el entonces Canal de las Estrellas, en 1985.

Vendría después un caudal de éxitos: “Tres veces te engañé”, “Rata de dos patas”, “Las rodilleras”, “Las mujeres mandan”, “La última parada”, “Me saludas a la tuya”, “Soltero maduro”, “Chiquito” y “Hombres malvados”. Casi todas, con la voz rota, las lágrimas latentes y la necesidad de la verdad siempre presente.

“La forma en que canto lo dice todo, y cuando derramo una lágrima es porque lo siento. Entonces, basado en la película de lo que uno vivió, lo que uno sufrió, no puede ser mentira lo que yo cante y lo que yo sufra”, dice en entrevista con este medio.

Sabedora que es la figura que engloba las quejas de las mujeres, que es centro del incordio de parte de los hombres, logró hacer una gran mancuerna con Manuel Eduardo Toscano, compositor de la mayoría de sus éxitos y que encauzó el dolor de la veracruzana. “A muchos hombres no les gusta lo que yo canto, aunque últimamente han caído en razón que todo lo que digo es cierto, nada más que siempre quieren hacerse los tontos, los sordos, porque no les conviene”, sentencia sin titubeos. Y agrega: “Las señoras me tratan muy bien, me elogian mucho, me dan las gracias de que yo cante por ellas. La gente es muy bonita, tengo un público muy bonito”.

Sus planes a futuro

Con 33 discos en su trayectoria, el futuro de Paquita la del Barrio está en pausa. Busca desligarse de la que fue su disquera durante años: Musart. Una vez que eso suceda pensará en nuevos temas, nuevos discos. “Estoy con la citación de discos Musart, que no me quiere dar mi carta de retiro, en eso ando ahora mismo esperando ver qué pasa”.

Y señala que ante el conflicto con la compañía aún no se ha dado tiempo para buscar una nueva casa discográfica, y coquetea con autofinanciarse: “No tengo ofertas de otras disqueras porque yo no he buscado, a lo mejor lo que hago es que una vez que me arregle con Musart yo grabe por mi cuenta”.

Sobre su lugar, una especie de cabaret nocturno en el que incluso se grabó la telenovela “María la del Barrio” y en el que ella cantaba en vivo con una cercanía única, Paquita busca renovarlo y darle nuevos aires.“Lo estoy arreglando y ya casi lo termino, y ojalá que Dios quiera lo pueda abrir. Es un lugar donde me hice muy reconocida”.

En ese recinto surgió, como golpe certero, la frase que quedó marcada en su nombre: “¡Me estás oyendo, inútil!” Dice la leyenda que mientras ella cantaba, apareció su entonces marido, que llevaba dos días de parranda. Al verlo, le gritó mientras que el público aplaudía el atrevimiento. “A mí me gusta eso, ofrecer una buena variedad, que los clientes se diviertan y coman bien, y seguir ofreciendo lo mismo. Tratar bien a la gente, ante todo”.

A la espera de la serie

Sobre la serie de su vida, que arranca mañana en Imagen Televisión, Paquita la del Barrio, afirma que no ha estado al tanto de la producción, que sólo dio una entrevista muy larga con los productores y nada más. “Yo ya lo dije casi todo en una entrevista con ellos, ellos se basaron en eso para hacer la serie. Yo aún no he visto nada, por eso no puedo informar nada nuevo, hasta que yo vea la serie ya les diré si es cierto o no es cierto lo que ahí se cuenta”.

Aunque adelanta, quizá previendo que no le guste la serie, que podría levantar la voz en caso de que no se cuente la verdad: “Verán la serie y ya podré platicar otras cosas, ya la veremos y ya vendrán las opiniones y los disgustos, porque siempre ponen cosas que no son, entonces si es una serie para que la gente conozca mi vida, pues espero que se ponga lo que yo dije, sino va a ser molesto, por eso no quiero adelantarme”.