Una oda al amor y desamor

GUADALAJARA, JALISCO (24/ABR/2017).- ¿Por qué no tocar toda la música que nos gusta a la vez? Con esa sencilla premisa fue que por allá del 2001 se juntaron unos jóvenes y comenzaron a poner en práctica su discurso; sonar a rock, punk, noise, horror punk, surf, swing con voces estridentes y cargado de teatralidad...ahora, esa banda autodenomina su sonido como "Bipolar-ezquizoide". Son Descartes a Kant, quienes estrenan nuevo material "Victims of Love", y lo presentarán este 28 de abril en el Teatro Diana.

Hablar de Descartes a Kant, es hablar de una agrupación que está alejada de clichés, de sonidos comerciales y de las grandes transnacionales - si bien desde siempre han autogestionado todo respecto a la banda, en su génesis les tocó todavía el imperio de las grandes empresas para producir discos- por todo lo anterior, no ha sido fácil el camino, empero, bastante satisfactorio.

Integrados por Sandrushka Petrova (Vocalista/Guitara); Ana Cristina Mo (Vocalista/Guitarra); Memo Ibarra (bajo); Androv (sintetizador); Jorge Chavez (batería y samples) y Dafne C. Macías (Vocalista/Guitarra/Violín), se dicen listos y ansiosos para poder tocar su "Victims of Love", una oda al amor de pareja, pero no sólo de lo bonito, del que todos anhelan y que se asemeja más a un cuento de adas, sino todo lo que conlleva una verdadera relación: enamoramiento, amor, ruptura y desamor, eso sí, vista desde el punto de vista femenino.

"Victims of Love", es un trabajo narrativo repleto de claroscuros que van desde el embellecimiento espiritual del inicio con la pareja y que paulatinamente aborda el estado lacerante y de devastacion que implica la ruptura, culminando con el proceso de cicatrización, comparte con nosotros en charla Dafne Macías.

Se trata de su tercer disco y el hecho de que entre cada uno de ellos hayan transcurrido cinco años, es una casualidad justificada "con el libre proceso creativo, no sólo de la musica sino del concepto, producir por producir no es una opción para nosotros, hacemos todo a conciencia" acentúa Dafne.

Si bien el disco sale hasta el 12 de mayo, en su presentación del 28 de abril en el Teatro Diana se podrá escuchar en su totalidad todos los temas. "Este show está completamente pensado para presentarse en él (Diana) , dada la estructura echaremos mano de luces, escenografía...será un concierto único.

Esta 'Autopsia del amor", fue grabada en la ciudad de Chicago por el productor Steve Albini, quien ha trabajado con bandas del calibre de Nirvana y Pixies. Siedo así el primer disco de la banda editado en Estados Unidos.

¿Por qué escuchar Descartes a Kant?

Para muchos Descartes a Kant pudiera ser simple y mero ruido, por ello le hicimos la pregunta expresa a Dafne ¿por qué habría que escuchar su banda? a lo que ella respondió: "En primer lugar debemos apoyar el talento local, y no sólo a nosotros, sino todas las bandas de Guadalajara, hay mucho trabajo detrás. Segundo porque exploramos distintos sonidos, y sin descubrir el hilo negro, intentamos generar sensaciones con distintos recursos, lo teatral combinado con un sonido dinámico con muchos estilos musicales, somos más que sólo la música, somo una puesta en escena".

Discografía

2007: Paper Dolls

2012: Il Visore Lunatique

2017: Victims of Love

