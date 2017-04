Justin Bieber recuerda cuando fue arrestado

Comparó de cómo se ve actualmente y cómo se veía cuando fue arrestado

CIUDAD DE MÉXICO (23/ABR/2017).- El cantante canadiense Justin Bieber compartió en Instagram una mezcla de imágenes de cómo se ve actualmente y cómo se veía cuando fue arrestado.

La imagen antigua es de cuando fue arrestado por conducir bajo los efectos de sustancias y participó en una carrera de autos, en septiembre de 2013.

“Amo esto porque me recuerda que no estoy exactamente donde quiero estar pero, gracias a Dios, no estoy donde solía estar. Lo mejor aún está por venir.

¿Lo creen?”, escribió para acompañar la fotografía.

Su publicación ya cuenta con más de 870 mil “me gusta” y 74 mil comentarios.

Bieber fue noticia la semana pasada cuando se dio a conocer su versión de “Despacito”.