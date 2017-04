Caitlyn Jenner confirma operación para cambio de sexo

Evita ahondar en el tema sobre la reasignación, pues no le parece una ‘’pregunta apropiada’’

CIUDAD DE MÉXICO (23/ABR/2017).- Caitlyn Jenner confirmó que se sometió a una operación de reasignación de sexo, pero evito ahondar en el tema.

Durante una entrevista con Diane Sawyer, Caitlyn no quiso hablar mucho del procedimiento para cambiar de sexo.

"No me voy a detener en ese tema. No es una pregunta apropiada para preguntarle a una persona trans”, señaló.

A mediados de abril ya se había dado a conocer que Caitlyn se sometió la cirugía el pasado enero, pues ella misma lo reveló en su libro de memorias, del que se publicó un fragmento.

En el texto explicó que no volvería a hablar del tema y que lo hizo porque ya estaba cansada de tener que ocultar su miembro.

Jenner dijo en la entrevista con Sawyer que “no era menos mujer el día antes de la cirugía que el día después, porque eso no me definía como ser humano”.

Comentó también que durante 65 años sufrió al tener que ser un hombre llamado Bruce y que ahora se siente feliz, pues hay paz en su alma.

El próximo 25 de abril se publicará en Estados Unidos su libro “The Secrets of My Life”.