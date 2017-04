Itatí Cantoral comparte fotos en traje de baño

Posa sonriente, divertida y en algunas de las fotos con lentes oscuros

CIUDAD DE MÉXICO (22/ABR/2017).- Itatí Cantoral se llevó varios piropos y halagos por parte de sus fans luego de que publicara varias fotografías en traje de baño.

En las instantáneas, la actriz de 41 años aparece con un colorido y sexy atuendo que dejó ver su figura.

Itatí posó sonriente, divertida y en algunas de las fotos con lentes oscuros.

Cantoral trabaja en la bioserie donde le dará vida a Silvia Pinal. “Estoy agradecida y orgullosa de interpretar a una persona tan grande como ella. Físicamente intentaremos parecernos a esa belleza de mujer y actoralmente me estoy preparando. He estado hablando con ella y está contenta de que yo lo haga, no se podría hacer este proyecto sin que ella estuviera de acuerdo con la actriz que la interpretará”, dijo.