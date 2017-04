Film Radar: La Morgue

Podría ser la primera gran cinta de terror que se vea en este año

GUADALAJARA, JALISCO (22/ABR/2017).- ¿Será La Morgue la primera gran cinta de terror que se vea este año? Por lo pronto, tanto Guillermo del Toro como Stephen King han lanzado “tweets” recomendándola.



“Ve a verla, pero no vayas solo”, afirma Stephen King. “Una divertida y bellamente construida atracción de horror”, comenta Guillermo del Toro. Ambos creadores —autoridades del género fantástico, sin duda— se han expresado con mucho entusiasmo en Twitter respecto a La Morgue, la nueva película de André Øvredal, director del singular y memorable falso documental Troll Hunter de 2010.



Brian Cox y Emile Hirsch encarnan a padre e hijo, ambos forenses, quienes una noche reciben el cadáver de una mujer no identificada. Mientras se disponen a realizar la autopsia de rigor, sucesos extraños comienzan a develarse. ¿Qué le habrá pasado a esa mujer? ¿Hay algún fenómeno sobrenatural vinculado a este escalofriante caso? Mientras Cox y Hirsch usan sus interpretaciones para abrirle la puerta al espectador para que entre al relato, hay otra persona más del elenco que merece particular atención y aplausos: Olwen Catherine Kelly, quien interpreta al cadáver. La actriz, sin mover un solo dedo, es la encargada de inyectar el desasosiego, la incertidumbre y el terror, algo que es digno de admiración si se considera que pasa prácticamente todo el relato tendida sobre una plancha metálica, siendo diseccionada.



Si buscas una película de género que sea divertida y emocionante, aquí hay una película que más que los sustos fáciles, busca meter al público en su historia y, una vez dentro, dejarlo que disfrute la experiencia a su gusto: ya sea con risas nerviosas, con duda, con expectativa, con azoro ante lo grotesco... y con un entretenimiento legítimo que invierte poco en efectos pero mucho en narración.



La Morgue

(The Autopsy of Jane Doe)

De André Øvredal.

Con Brian Cox, Emile Hirsch, Ophelia Lovibond, Olwen Catherine Kelly, Michael McElhatton.

Estados Unidos-Reino Unido, 2016.

OTROS ESTRENOS

SI DIOS QUIERE

Comedia italiana ligera que cuenta la historia de un hombre ateo y un sacerdote, quienes inician una divertida lucha de fuerzas cuando el hijo del primero decide que quiere ser cura.

UN GOLPE CON ESTILO

Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin son los protagonistas de la trama, en la que tres septuagenarios están decididos a concretar una divertida venganza criminal.

DÍA DEL ATENTADO

El atentado del maratón de Boston ocurrido en 2013 ya tiene película. Mark Wahlberg interpreta a un policía que busca dar con el terrorista de este mediático evento.