La música tiene el poder de la curación: Caloncho

El músico adelanta en entrevista que ya tiene listo su más reciente material discográfico, saldrá el próximo mes y fue producido por Mateo Lewis

GUADALAJARA, JALISCO (22/ABR/2017).- Uno de los exponentes de la música en español con más atención en este momento es Calocho, quien luego del éxito que ha sido su disco “Fruta”, ya está más que listo para dar a conocer su nuevo material, del que ahora se reserva los detalles del nombre y el primer sencillo, aunque en entrevista adelanta que el single podrá escucharse en un mes y el álbum será publicado en agosto próximo.

“El eje central, el discurso, es que se trata de música para la música, con el trip de que la música tiene un poder de curación. El nuevo disco ya está listo, lo terminé de grabar en diciembre del año pasado. Tiene un discurso renovado, líricamente la música también es bien distinta, pero más o menos por el miso rumbo (que con ‘Fruta’), también en cuanto a temas, pero experimentando tal vez otros sub géneros de los que ya me gustaban y con otros instrumentos”.

El disco lo produjo Mateo Lewis, quien ha colaborado con Elsa y el Mar, y lo masterizó Brian Lucey, quien ha trabajado con Black Keys. “Quería experimentar con este disco todo el proceso distinto a lo que hicimos con ‘Fruta’, que fue muy casero, fue muy ingenuo también, cero prisas. Y ahora en este caso no había prisa como tal, pero ya sabemos que traemos una inercia que no hay que desaprovechar, porque hay que continuar”.

Destaca que por lo mismo quiso experimentar en otra ciudad, con otro productor y en otro momento de la vida, “con otros sentimientos e instrumentos, hay muchos sintetizadores análogos, viejitos, hay fuzz, cosas que yo no conocía y que quería proponer en este disco”. Comparte además que para este álbum no hay colaboraciones, sin embargo, le pidió al compositor David Aguilar –que es su amigo– revisara el discurso del proyecto a manera de curaduría.

Sobre las expectativas que tiene en este nuevo disco luego del éxito que tuvo “Fruta”, Caloncho, prefiere tomarse todo con calma. “No me tripeo, me gusta mucho lo que estoy haciendo, ya he probado diferentes audiencias, unas gigantescas y otras más chiquitas. No me capturan los diamantes y lo espejos, es hacer lo que me gusta y lo que planeo hacer todo el tiempo que se pueda”.

Buenos amigos

Caloncho también ha sido una especie de padrino para otros músicos que buscaron abrir sus carreras en México, por ejemplo con Mon Laferte a través “Palmar”, que incluso los llevó a tener presentaciones en conjunto y más recientemente la colaboración que hizo con el español Carlos Sadness, con la canción “Amor papaya” que actualmente suena en radio.

“Jamás asumirá un rol así (de padrino), más bien estoy agradecido y contento de haber estado con ellos en un proceso, de ser su compa, de compartir música y creatividad”. De hecho también es amigo de gente como Daniela Spalla, todos están a favor de promover la música en español.

“Eso está bien chido, nadie es competencia, lo que tratamos de hacer es generar una escena de música en español y que este discurso ha sido muy frecuente. Tenemos muchas cosas en común, me gusta mucho tener compas que estén haciendo música”. Asegura no hay planes que en el corto plazo los lleve a realizar algo en conjunto, pero le parece muy buena idea que en algún punto llegara a suceder, “sería como una banda, estaría perrísimo”.

La gira de conciertos nueva también ya está en proceso. “Estamos muy cerca de cómo va a ser la alineación, somos cinco músicos, seremos seis máximo. Ya tengo más noción de qué me gusta, antes no tenía idea de que necesitábamos un iluminador o un ingeniero de monitores, he aprendido mucho en el camino y ahí vamos".

SABER MÁS

Le gustaría hacer música para cine

La música de Caloncho ya es recurrente en las películas mexicanas, asegura hasta ahora no se ha dado un proyecto donde él realice música para un filme en específico, pero le encantaría la idea. “La música nueva se presta mucho para el score, el fin de semana pasado nos topamos a Gaz Alazraki, director de ‘Club de Cuervos’, se me hizo bien chido conocerlo y le dije que ahí estaba el nuevo disco, se lo voy a pasar”.