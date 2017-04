Natália Subtil incursionará en la actuación

La modelo participará en una película película mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (21/ABR/2017).- Ahora que goza de una buena relación con Bárbara Mori y Sergio Mayer, abuelos de su pequeña hija Mila, la modelo Natália Subtil se prepara para incursionar en la actuación en una película película mexicana.

En declaraciones a la prensa, la modelo brasileña confirmó que a diario habla por teléfono con la actriz y productora para compartir algunos detalles del crecimiento de la pequeña de cinco meses.

"Bárbara siempre es muy linda y está muy enamorada de su nieta", dijo Natália, quien señaló que también el abuelo, Sergio Mayer, ha estado muy cerca de la niña e incluso en Semana Santa salieron con él de paseo.

"Llevo también una buena amistad con Sergio Mayer, incluso sus hijas estarán este viernes en mi casa", dijo Subtil, quien prefirió no hablar mucho sobre la relación que tiene con el padre de su hija, Sergio Mayer Mori.

"Él sólo me pregunta por cómo está la niña, si se encuentra bien y por el momento no la puede ver; sin embargo, yo le hago llegar algunas fotografías", dijo la brasileña, quien acudió a un evento de moda en esta ciudad.

En torno a su faceta profesional, señaló que se prepara para incursionar en la actuación, ya que le han ofrecido intervenir en una película mexicana que comenzará a rodarse en julio.

Aunque no puede dar detalles de esta producción, ya que le pidieron discreción, afirmó que "yo estoy feliz de ampliar mis oportunidades y me da gusto que me contemplen para otros proyectos".

También dejó en claro que volvería a posar para una revista para caballeros si se lo proponen, pues considera que no hay de qué apenarse, ya que el cuerpo humano es maravilloso y debe ser mostrado.