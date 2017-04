Adriana Barraza te transmite su bionergía

La mexicana se define como una actriz de método; tras superar el cáncer está dedicada a forjar nuevos talentos a través de una nueva técnica pedagógica

GUADALAJARA, JALISCO (21/ABR/2017).- Compartir su experiencia histriónica a través de la pedagogía es una hazaña que ha mantenido a Adriana Barraza en contacto directo con los nuevos valores de la actuación gracias a su academia, “Adriana Barraza Acting Studio/Black Box”, que tiene desde hace varios años en Miami con su esposo Arnaldo Pipk y la profesora Neher Jacqueline Briceño, y donde ella ha llevado las riendas a través de la dirección.

Señala en entrevista que luego de pasar por la etapa del cáncer, del que ya está recuperada, dudó en seguir con la academia, pero cuando su vida tomó el cauce siguió en la docencia con el ánimo de seguir formado nuevos valores, más ahora en la era mediática en la que se vive.

“Mi escuela va muy bien, todo lo que fue el resurgimiento después del cáncer que tuve, fue difícil retomar muchas cosas, entre ellas la escuela, en un momento dado hasta pensé mejor quitarla, pero ahora el concepto es cada vez mejor. Mi esposo y la maestra Briseño —que somos los tres directores— han hecho un trabajo tremendo. La academia tiene un resurgimiento muy importante con cursos muy hermosos y con muchos alumnos, eso es una bendición”.

Con más de 40 años en la actuación y con el reconocimiento de haber sido nominada como Mejor Actriz de reparto al Oscar, el Globo de Oro y el SAG Award por la cinta “Babel” de Alejandro González Iñárritu, Barraza ofrece una metodología a sus alumnos basada en su propia técnica personal de actriz y en la experiencia de su esposo a través de la bionergética.

“El concepto que nosotros tenemos en la escuela, es que los actores que salen de ella, tengan las bases de los conocimientos histriónicos, pero más que nada sepan la rama y el estilo que yo hago para mí misma, y que desde mi punto de vista y de las investigaciones y los maestros que nos enseñan la metodología, lleven al histrión a tener una actuación muy cómoda en el sentido de que está basada en la fantasía del personaje. Además de que salgan con un respeto por el trabajo. Hay actores que usan una actuación instantánea y eso no construye una carrera, todo es de poco a poco y eso lo va dar el tiempo y hasta la suerte”.

Los estereotipos

Adriana está consciente de que la apariencia física en el mundo del entretenimiento sigue siendo importante para los involucrados en el negocio de la televisión, pero también ha visto que se han abierto las puertas en otros lugares para los actores que aunque no poseen cualidades físicas, sí son muy talentosos en la actuación. Ella se pone como ejemplo al decir que es realista de saber que no tiene protagónicos, pero desde su campo de acción construye personaje de soporte que le han permitido no sólo estar nominada a premios internacionales, también viajar por el mundo para adentrase en diferentes maneras de hacer cine con directores y actores de diferentes nacionalidades.

“Hace algunas décadas lo que se utilizaba para escoger y se sigue utilizando —dejando fuera a personas muy talentosas— son los requisitos de ‘Barbie’ y ‘Ken’, pero en diferentes televisoras y lugares ha cambiado un poco este requisito, las diferentes plataformas han cambiado la posibilidad. Los actores mismos pueden hacer sus propios programas, películas y propuestas. El internet nos da la posibilidad de hacer una carrera, y también no dejar de lado el teatro y no quitar el dedo del renglón”.

Regresa “Dueños del paraíso”

La narcoserie “Dueños del paraíso” que protagonizó Kate del Castillo en 2015 se reestrena el próximo 24 de mayo a las 22:00 horas por Telemundo, además la teleserie también puede verse por Netflix, al respecto, Barraza quien encarna a “Irene Medrano”, la madre de “Anastasia” (Kate), se manifiesta emocionada de que este proyecto sea retransmitido, pues se trató de una producción de grandes magnitudes ambientada en los años 70.

“Mi personaje es sumamente desaforado en muchos sentidos, es una mujer con muchos vicios, pero también una mujer que estaba tratando de resarcirse con su hija, y que tenía muchas partes débiles que contrarrestaba con violencia. Me gustó mucho hacerlo porque tuve la posibilidad de hacer un personaje lleno de contradicciones”.

Además, su personaje ejerció la prostitución y meterse en la piel de alguien que vivió esas experiencias, la lleva a reconocer que se trata de gente que lucha por sobrevivir en un oficio sumamente antiguo. “Ellos tratan de hacer de su trabajo un oficio reconocido y sin tanto riesgos como los que tienen, mínimamente la voz de las personas que se dedican a la prostitución pueden ser más escuchadas que hace años, ya no se diga décadas atrás”.

LO QUE VIENE PARA LA ACTRIZ

“Todo lo demás” de la directora Natalia Almada se estrenó hace unas semanas en el Festival de Cine de San Francisco con buenas críticas, Adriana es la protagonista y espera que la cinta siga también acogida en los demás festivales en los que estará. “Natalia es una persona muy especial y este es un cine tan de autor, se trata de contar una historia sin ninguna concesión”.

Adriana compartió que estará en Guadalajara en las últimas semanas de julio con una cinta de corte familiar de la que no abundó en muchos detalles, pero donde hará de una abuelita que apoya a su nieto a cumplir sus sueños. “Es una abuelita muy amorosa, es la historia de un niño que quiere jugar futbol, es una historia muy bonita, un guion muy bonito y estoy contenta de participar en ella”. En el sitio online de IMDB se destaca que Barraza tiene pendientes los estrenos de “First Law” y que podría ser parte de los elencos de las cintas “Yefon”, “Quatremares” y “Cásate conmigo”.

SABER MÁS

¿En declive las narcoseries?

Ahora que están de moda las bioseries, Adriana señala que sí hay declive por las series que hablaban de narcos, pero estas no van a desaparecer. “La cuestión de antihéroes fue muy atractiva, así como las películas de gánsteres en su momento fueron y siguen siendo muy atractivas. Ver la vida fuera de la ley desde un punto de vista de la ficción es atractivo de ver, aunque sinceramente la realidad nos cuenta otra cosa. Le alegra que en este momento haya una combinación de historias sobre las vidas de personas públicas que para llegar al éxito pasaron por fracasos y adicciones”.