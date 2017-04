Fallece Sylvia Moy, compositora y productora de Motown

La primera productora del famoso estudio murió a los 78 años por complicaciones de una neumonía

DETROIT, ESTADOS UNIDOS (20/ABR/2017).- La compositora de Motown Sylvia Moy, la primera productora femenina del famoso estudio quien escribió y colaboró en varios éxitos como "My Cherie Amour" de Stevie Wonder y "It Takes Two" de Marvin Gaye murió en un suburbio de Detroit a los 78 años.

Moy falleció el sábado en un hospital de Dearborn por complicaciones de una neumonía, informó el jueves su hermano Melvin Moy a The Associated Press.

Sylvia Moy comenzó su carrera como cantante, pero sabía que tenía la habilidad de escribir canciones y producir en el exitoso estudio de Detroit, algo que de acuerdo con su hermano era atípico en esa época.

"Hablamos sobre la década de 1960", dijo. "Racismo y sexismo, eso es lo que pasaba en la década de los 60, y varias disciplinas relativas a la industria musical eran un tabú para las mujeres".

El fundador de Motown Berry Gordy le dio a Moy su primera oportunidad, pero con una condición: Tenía que presentar algo para el joven Stevie Wonder.

"Estaba en la pubertad y su voz había cambiado", dijo Melvin Moy. "Otros productores no conseguían encontrar algo que le acomodara".

Pero Sylvia Moy lo logró. Ella y Wonder trabajaron en diferentes progresiones de acordes hasta que dieron con el tono que les parecía que podría desarrollarse.

"Entonces ella trabajó en la letra y las melodías y ¡pum! Fue un éxito", dijo el hermano.

Ese éxito fue "Uptight (Everything's Alright)", que llegó al tercer puesto en la lista Billboard Hot 100 en 1966 tras ser lanzada a finales de 1965.

Moy fue incorporada al Salón de la Fama de los Compositores en 2006 y fue la primera productora mujer de Motown además de "una pionera en cosas muy, muy especiales para las mujeres", dijo el arreglista y músico de Motown Paul Riser.

Riser dijo que Moy fue una gran compositora y arreglista, con su entrenamiento clásico vocal interpretaba ópera y daba clases a otros cantantes. Posteriormente pasó de la composición a la producción y los arreglos, eventualmente abrió su propio estudio de grabación en Detroit.

Además de su hermano a Moy le sobrevive otro hermano y cinco hermanas. Su funeral será realizado este fin de semana en Detroit.