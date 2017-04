María José te tiene en la mira

La intérprete llegará al Auditorio Telmex con la gira 'Lo que Te Mereces Tour', donde presentará un espectáculo completamente renovado

GUADALAJARA, JALISCO (20/ABR/2017).- María José es una de las intérpretes mexicanas más importantes de la música latina. Las razones sobran, y entre ellas destacan queha sabido acrecentar a su público renovando siempre su sonido, su imagen y los mensajes que quiere transmitir. Y los tapatíos podrán ser testigos de su nueva etapa musical con su gira “Lo Que Te Mereces Tour” que llega este 27 de mayo al Auditorio Telmex en punto de las 21:00 horas. Luego de cuatro años de no tener un show como solista en este recinto, en entrevista comparte su emoción de volver a subir a la tarima del recinto y ofrecer sus éxitos.

Además, La Josa siempre apuesta por lo visual, como cuando lució un vestido medieval en la gira de “Amante de lo bueno”, por lo que los fans estarán contentos con todo lo que está organizando para estos conciertos en Telmex y Auditorio Nacional.

“¡Ya hacía falta! Daniela (de Kabah) me está ayudando (con el vestuario), después de esta entrevista tengo juntas porque estamos afinando diferentes cositas. La gira realmente ya inició desde febrero, en el cierre del palenque de la Feria de León, ya hemos tenido varios shows”, afirma la estrella en charla con este medio.

“Este lunes estamos en Aguascalientes, luego Hermosillo, después el Auditorio Nacional y luego el Telmex. Ya arrancamos, pero realmente en donde vamos a estrenar todo cómo va a ser, será en el Auditorio Nacional, trataremos de llevar lo más espectacular a todos lados. Estoy muy emocionada de poder estar con todos ustedes en Guadalajara”.

Desde los que están en primera fila, hasta los que están en los lugares alejados al escenario, promete que todos saldrán con un buen sabor de boca al finalizar el show. “Hemos preparado unos visuales, luces y escenario, increíbles, todo se va a ver muy bien de todos lados, es más, casi casi se verá mejor desde más atrás, pero entiendo a los fans que quieren ir hasta adelante y verme los ‘chones’, eso lo comprendo, al cliente lo que pida, pero los que no tengan lugar adelante, créanme que desde más atrás se verá increíble”.

La Josa llegará con todos sus éxitos, hizo algunas nuevas versiones en sus canciones, más bailables, “estamos incluyendo ‘Pena negra’ que grabé con La Sonora Santanera, a la gente le ha gustado muchísimo, esa sí la haremos en su versión original, también tendremos la canción de ‘No vale la pena’ que hice con Juan Gabriel y todos los éxitos que la gente ha hecho. A mí no me gusta ir a un concierto donde no te sabes las canciones, me gusta ir a uno porque quiero escuchar loas hits de ese artista”.

Estrena nuevo sencillo

María José es de las pocas estrellas que cuando se trata de hacer un cover, se adueña por completo de él, así como sucedió con “No soy una señora” y “Adelante corazón”. Ahora está en radio “El amor coloca” éxito de los noventa que hiciera famoso Mónica Naranjo. La canción saldrá en plataformas digitales este viernes y corresponde a una reedición del disco “Habla Ahora” que se publicará en la primera quincena de mayo donde se incluirán otros dos temas, pero estos son inéditos, uno de Pablo Preciado llamada “Ni me vas a extrañar” y otra de Marcela de la Garza que lleva por nombre “Despertar”, esta última canción está basada en el amor que María José siente por su hija Valeria.

“’El amor coloca’ Es una canción que Mónica ya no canta, que no le gusta cantar y le dije, ‘por favor, la tienes que cantar’ y me dijo casi casi ‘pues cántala tú’ y pues va… Órale, la canto. Se la mandé, le gustó muchísimo, me mandó un audio muy lindo, para mí es un honor, realmente lo que yo quería hacer con este tema era recordar una gran canción y eso es lo que siempre he hecho con los covers, hacer mis versiones de los temas que a mí me han gustado”. El video del “Amor coloca” ahora está en proceso de corrección de color, pero el público podrá apreciarlos en quince días”.

EL DATO

Celebrará en solitario

Kabah junto con ella cumplirán 25 años de carrera, pero en fecha tan especial La Josa no podrá estar con ellos por sus propios compromisos de trabajo, sin embargo, estará de corazón con ellos. A Estados Unidos La Josa regresa el 21 de mayo en la marcha del Orgullo en Long Beach y San Francisco en junio.

ENFOCADA EN SU GIRA

A propósito de la gira “Unete a la fiesta” que sus compañeros de Kabah hacen con otras agrupaciones como Sentidos Opuestos y Moenia, La Josa comparte que si la invitaran a alguna presentación especial tendría que haber una fecha en la que no esté ocupada porque precisamente ahora está concentrada con su propio tour y proyectos personales.

“La verdad es que tengo muchísima chamba, me encantaría poderlos acompañar en alguna fecha, pero tendría que ser de invitada especial porque aprenderme yo todo, pero para nada, es un mega show, y menos ahora que yo estoy con mi gira a todo lo que da”.