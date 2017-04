Mira el primer avance de ‘Cloak and Dagger’, lo nuevo de Marvel

Se trata de una nueva serie producida por Marvel para la ABC

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- Aún no hay fecha oficial de lanzamiento y apenas han pasado un par de meses desde que se terminó de grabar el capítulo piloto, pero eso no detiene a Freeform, que hoy ha lanzado el primer tráiler de “Cloak and Dagger”, la nueva serie de Marvel.

No hace mucho que nos revelaron que Olivia Holt y Aubrey Joseph serían los protagonistas y ahora los podemos ver en todo su esplendor en las primeras imágenes de la serie que se basará en las historietas de “Cloak and Dagger”, personajes presentados en 1982.

El avance no muestra mucho sobre la historia de la serie, sin embargo, podemos ver un poco sobre la vida de cada personaje y cómo es que al parecer obtuvieron sus poderes. Por el momento se desconoce el tono de la serie, sin embargo, gracias a este avance, podemos inferir que se tratará de una serie cuya principal fortaleza será la relación amorosa entre ambos personajes.

La serie es co realizada por ABC, por lo que podríamos imaginar que se tratará de una nueva producción ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel que reúne a todas las películas y series de Marvel y Disney.

¿Quiénes son ellos?

Cloak and Dagger son un par de adolescentes con poderes especiales. Ella genera puñales de luz que puede usar como dagas o con fines curativos y él crea portales a otras dimensiones a través de la sombra que crea su capa.

Su primera aparición se dio en “The Spectacular Spider-Man” No. 64 en marzo de 1982 y en la serie la trama girará en torno a Tandy Bowen y Tyrone Johnson, quienes huyen de sus casas pero son secuestrados por un grupo que experimenta con drogas. Es así que ellos reciben los poderes de Cloak y Dagger.4

Por el momento sólo se sabe que su estreno está programado para 2018 y que será producida por Jeph Loeb, productor de las series de Marvel en ABC y Netflix. Entre el reparto también tendremos a Andrea Roth, Gloria Reuben, Miles Mussenden, Carl Lundstedt, James Saito y J.D. Evermore.

EL INFORMADOR / JONATHAN ALCARAZ