Fox News despide a 'su más grande estrella' por escándalo de acoso

El popular presentador Bill O'Reilly , quien había recibido apoyo del presidente Trump, enfrentó acusaciones de al menos cinco mujeres

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- El presentador y analista político de televisión Bill O’Reilly, de la cadena estadounidense Fox News, fue separado de la empresa, en el contexto del escándalo por denuncias de acoso sexual en su contra.

Medios como The New York Times y The Wall Street Journal han revelado que el periodista de 67 años ha sido denunciado por al menos cinco mujeres que trabajaban con él en Fox News, que aseguran que las acosó en forma sexual aprovechando su situación jerárquica en la compañía.

Según esos medios, O’Reilly llegó a pagar hasta 13 millones de dólares a lo largo de 10 años para concretar acuerdos de silencio con sus acusadoras.

De acuerdo con la nota que este miércoles publica Fox News en su propio sitio web, O’Reilly fue su “más grande estrella en 20 años de historia” y llegó a tener 3.9 millones de televidentes con cada emisión del programa “The O’Reilly factor”.

Aun en las últimas semanas su notoriedad quedó subrayada por comentarios elogiosos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abierto simpatizante de la línea conservadora de Fox News. Tan sólo la semana pasada, durante una conversación en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump opinó que O’Reilly es “una buena persona” y que no cree que “haya hecho nada malo”.

Pero la cadena perdió anunciantes en torno al escándalo, como la aseguradora Allstate y los laboratorios Sanofi, además de compañías automotrices. Ayer martes, O’Reilly anunció que se iba “de vacaciones” para volver el próximo lunes al programa, pero este miércoles Fox anunció que no será así.