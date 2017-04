'Transformers: The Last Knight' se estrenará este verano

Anuncian celebraciones para conmemorar el décimo aniversario de la franquicia de acción

BEIJING, CHINA (19/ABR/2017).- La quinta entrega de la franquicia de acción Transformers, "Transformers: The Last Knight", llegará a las pantallas de todo el mundo este verano, anunció este miércoles la productora Paramount Pictures en Beijing.

"Habrá grandes celebraciones para conmemorar el décimo aniversario de la franquicia de Transformers en la ciudad meridional china de Guangzhou este verano", destacó el presidente de Paramount Pictures, Jim Gianopulos, en el marco del Festival Internacional de Cine de Beijing.

"Transformers: The Last Knight" es la continuación de "Transformers: Age of Extinction", que se estrenó en 2014 y lideró la taquilla china ese ejercicio al recaudar 1.980 millones de yuanes (288 millones de dólares).

Este verano, Cade Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, se unirá a los Dinobots para resolver los problemas, mientras que Optimus Prime busca a los Quintessons y pelea contra Unicron.

Michael Bay ha sido el director de las cinco películas de la serie que se basa en los juguetes creados por Hasbro y Tomy en los años 80 del siglo pasado.

El Festival Internacional de Cine de Beijing, que empezó el 16 de abril y durará una semana, exhibirá cerca de 500 películas en 30 cines de la capital china.