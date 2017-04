El héroe detrás del 'Día del Atentado'

De Marky Mark a nominado al Oscar, Mark Wahlberg es sin duda uno de los actores favoritos de la taquilla

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- Con 45 años de edad y más de dos décadas de trayectoria, Mark Wahlberg, originario de Boston, Massachusetts se ha convertido en uno de los actores favoritos de los directores de cine. Su carrera comenzó como cantante, se transformó en modelo y dio el salto a la actuación para ahora también desenvolverse como productor de televisión. Como cantante integró el grupo de rap Marky Mark & The Funky Bunch. Como actor fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto en el año 2006 por “The Departed”.

A pesar de haber alcanzado la fama por ser conocido como el hermano de Donnie Wahlberg, cantante y líder de la banda New Kids on the Block, Mark no tardó en demostrar su talento cuando trabajó como modelo publicitario junto a estrellas de los 90 como Kate Moss; modelaba principalmente ropa interior. Además, fue elegido como una de las 50 personas más bellas del mundo por la revista “People”. Por si fuera poco, en un conteo de la cadena de televisión VH1 quedó en el puesto 65 de los 100 artistas más sexys y en otro conteo de este canal fue elegido número 1 de los “mayores encantos de los 90”, por encima de Brad Pitt, George Clooney, Cameron Diaz y Pamela Anderson.

Su debut en cine, en el año de 1995, con “Un poeta entre reclutas” demostró que tenía grandes dotes para la interpretación. Actualmente es el actor fetiche del cineasta Peter Berg, con quien colaboró en “El Sobreviviente” (2014) y “Horizonte Profundo” (2016), y ahora trabajaron en “El Día del Atentado” —“Patriots Day”—, un thriller basado en el ataque que ocurrió durante el Maratón de Boston, en el que el saldo fue de tres muertos y 264 heridos, y la cual llega a las salas de cine este 21 de abril.

En el filme, Wahlberg asume el rol de un agente FBI que investiga los pormenores del atentado, junto a otros policías de Boston. La acción, de hecho, se basa en los testimonios de estos uniformados en el libro “Boston Strong”, de Casey Sherman. Es así que Mark se convertirá este fin de semana es una suerte de héroe dentro de la burocracia que envolvió el caso.

NO TE LO PUEDES PERDER

Ve “Marathon: The Patriots Day Bombing”

Aunado a la cinta protagonizada por Mark Wahlberg, HBO presentó en el 2016 el documental “Marathon: The Patriots Day Bombing”, el cual relata la dramática historia del ataque terrorista en la maratón de Boston, en abril de 2013, a través de las experiencias de personas cuyas vidas resultaron afectadas. El filme cuenta con videos de cámaras de seguridad, entrevistas exclusivas a sobrevivientes y familiares, así como también a oficiales, investigadores y reporteros del Boston Globe, quienes ganaron un Pulitzer por su cobertura del ataque.

PARA FANS

Los papeles que rechazó

Mark Wahlberg señala que siempre ha sabido involucrarse en papeles relevantes; sin embargo, de vez en vez ha fallado en su decisión al haber dejado ir roles como: el de Linus Caldwell en la película “Ocean’s Eleven” (interpretado por Matt Damon), también el de Ennis Del Mar en “Brokeback Mountain” (interpretado por Heath Ledger) y también dejó ir el papel protagonista de la película “Assault on Precinct 13” (“Asalto a la comisaría del distrito 13”). Igualmente, decidió no realizar la segunda parte de “The Departed”, dirigida por Martin Scorsese.

¿DÓNDE LO HAS VISTO?

Cronología cinematográfica

• 1994 debuta en el cine con “Un poeta entre reclutas”.

• 1995 rodó junto a Leonardo DiCaprio, “Diario de un rebelde”.

• 2001 filmó “La tormenta perfecta”, en el papel de Bobby Shatford.

• 2001 estrenó “El planeta de los simios”, rol por el cual le pagaron 15 millones de dólares.

• 2006 participó en “Los infiltrados”.

• 2012 llegó a la pantalla con la comedia “Ted”, en la que dio vida a John Bennett.

• 2014 le entró a la saga de Transformers en su cuarta entrega: “La era de la extinción”.

• 2017 llegará con: “Transformers 5” y “Daddy’s Home 2: Parental Guidance”.