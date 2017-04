El villano que está acabando con Marvel Cómics

La nueva diversidad en los personajes desagrada a los compradores de las viñetas

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- Los últimos años han sido de ascenso vertiginoso para la compañía Marvel en el cine, pero una pesadilla en su división editorial. Mientras que las películas de “Los Vengadores”, “Iron Man”, “Capitán América” y “Guardianes de la Galaxia” reinan en la taquilla; en las viñetas, cuna creativa de la empresa, las cosas no pintan nada bien. ¿El culpable? de acuerdo a un ejecutivo del emporio de héroes, es… la diversidad.

La inclusión de personajes cuya raza no sea caucásica y la equidad de género han sido dos elementos que no han ayudado a que Marvel venda más cómics, y de hecho, uno de sus ejecutivos principales, David Gabriel, vicepresidente de ventas, confesó que algunos lectores les están dando la espalda por las historias que apuestan a la diversidad y además agregó que “no quieren personajes femeninos”.

“Lo que hemos escuchado es que la gente no quería más diversidad. No querían personajes femeninos por ahí. Eso es lo que escuchamos, si lo creemos o no... no sé qué será realmente cierto, pero es lo que vimos en las ventas. Cualquier personaje que fuera diverso, cualquiera que fuera nuevo, nuestros personajes femeninos, cualquier cosa que no fuera un personaje principal de Marvel, la gente se estaba volviendo en contra”, declaró Gabriel a la página ICv2.

Matizan el tono

Las palabras del ejecutivo David Gabriel provocaron un terremoto al interior de la empresa y un gran revuelo en la industria del entretenimiento en general, que ya había enfrentado polémicas de diversidad en la entrega de los premios Oscar. El editor en jefe de Marvel, Axel Alonso tuvo que dar varias entrevistas para “controlar los daños”, y aseguró que “Marvel no se enfoca en temas políticos, sino en contar buenas historias”.

“No queremos tramas que estén casadas con una época o una tensión social específica, sino con historias que vayan más allá. Eso es lo más importante, algo que hemos hecho desde la época de Stan Lee”.

Alonso explicó que tiene claro la importancia de contar historias que “conecten” para todo el mundo porque “mi familia es multicultural. Mi esposa es de Corea del Sur y tengo un sobrino que vive allá. A él le emociona leer las aventuras de Hulk, y más desde qué tenemos una nueva versión del personaje que es asiático. Ese es el tipo de luchas que hacen que todo valga la pena”.

Con todo y las palabras de Alonso, se espera que Marvel regrese a sus personajes clásicos para finales de año, esto con la intención de lograr estabilizar un poco sus ventas. La duda queda en el aire, ¿Marvel Comics le está diciendo adiós a lo nuevo?

EJEMPLOS

• Capitán América

El nuevo Capitán América es Sam Wilson, quien tomó el manto cuando Steve Rogers le heredó el escudo. Antes de tomar el uniforme de las barras y las estrellas, Wilson era el compañero del “Capi”, bajo la identidad de The Falcon.

• All New Thor

La versión clásica de Thor perdió la capacidad de levantar el poderoso martillo “Mjolnir”, pero la Tierra y Asgard necesitaba un nuevo héroe, y ese alguien resultó ser mujer. La identidad de la nueva Thor permaneció en el misterio un tiempo, hasta que se reveló que debajo de la máscara se encuentra ¡Jane Foster!

• Spider-Man

El joven afroamericano Miles Morales tomó las mallas de Spider-Man luego de que aparentemente Peter Parker “murió” peleando contra el Duende Verde. Miles decidió utilizar un disfraz de colores diferentes cuando comenzó su carrera contra el crimen.

• Iron Man

Riri Williams es una niña genio. Hacker, mecánica y teórica, es capaz de construir lo que sea, incluso una armadura de Iron Man. Con Tony Stark aparentemente desaparecido, ella es la nueva portadora del poderoso traje del Hombre de Hierro.

• All New Wolverine

Tras la muerte de Logan, Laura decidió cargar con el legado de Wolverine, aunque a su propia manera. Dueña de una gran fuerza interna, ella lucha por hacer un mundo mejor para la convivencia de humanos y mutantes.

• Totally Awesome Hulk

Con menos de 20 años, Amadeus Cho es uno de los seres humanos más listos del planeta, y ahora posee el poder de Hulk. Sin la furia de la versión original, pero con la misma fuerza, el adolescente continúa el legado impuesto por el aparentemente fallecido Bruce Banner.