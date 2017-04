México está a la moda en la era Trump

Rosario Mendoza, creadora de la firma 'Takasami', será galardonada con la presea 'Women Together', el 25 de abril; un reconocimiento entregado por la ONU

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2017).- ¿Qué tiene de especial el diseño mexicano? Para Rosario Mendoza la magia de la industria de la moda mexicana radica en las tradiciones que se adaptan a un mercado en el que la identidad y el orgullo indígena son las principales cartas para triunfar en los modelos de negocios internacionales.

Tras ser ganadora del Emmy en 2012 por ser la diseñadora responsable de idear la vestimenta de la delegación de atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos de 2011, Rosario Mendoza pensó que no podría llegar otro reconocimiento de impacto internacional; sin embargo, ahora se alista para ser reconocida con la presea “Women Together”, organización no gubernamental asentada en Nueva York que reconoce la trayectoria laboral, artística y humanitaria de mujeres emprendedoras que encausan a un sentido social.

A través de su firma “Takasami”, Rosario se ha consolidado como una diseñadora defensora no sólo del estilo mexicano, sino de los trabajos artesanales de las comunidades indígenas con las que propone prendas casuales y de alta costura siempre aderezadas por los colores distintivos del folclor, los hilados, bordados y técnicas tradicionales.

Ser galardonada por la asociación “Women Together” en vínculo con la Organización de las Naciones Unidas —el próximo 25 de abril, en Nueva York— no es un premio más en su carrera, para la diseñadora significa la oportunidad de fortalecer a la industria de la moda con los colectivos indígenas para propiciar precios justos en los productos y emprender campañas de concientización y valoración del consumidor hacia el trabajo artesanal hecho en México.

“Hace falta educarnos, conocer más nuestra riqueza, quién está haciendo estos trabajos, por qué, qué significa su simbología. No lo valoramos, hay mujeres que se pueden sentir disfrazadas con una prenda de bordado artesanal. Esos bordados cuentan historias, tienen orgullo y tradicional”, declaró en entrevista.

México, siempre primero

Para Mendoza el que una empresa local jalisciense como “Takasami” sea premiada en Nueva York implica la responsabilidad de enaltecer el orgullo mexicano en el extranjero, principalmente en Estados Unidos ante las modificaciones migratorias que ha emprendido el presidente Donald Trump en contra de nuestros paisanos y comunidad latina.

“Es la oportunidad de mostrar ese mosaico cultural, la riqueza que tenemos de nuestra gente, los artesanos. ‘Women Together’ es un gran foro en el que podemos hablar de México. Tenemos que revalorizar nuestro trabajo artesanal, llevarlo a un nivel internacional. Muchos diseñadores internacionales se han inspirado en México, México siempre ha estado de moda, sólo tenemos que apreciarlo”.

A lo largo de su carrera, Rosario y su firma “Takasami” ha trabajado con comunidades y cooperativas indígenas de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y recientemente con los wixárikas y mazahuas en Jalisco. “A raíz del galardón de ‘Women Together’ lo que se podría abrir es poder facilitar que se trabaje de una manera más organizada con las comunidades indígenas, que haya más apertura para tener más ventas, que se pueda exportar, no de una manera masiva porque son trabajos manuales, pero sí llegar más al extranjero”.

Empoderamiento con causa

Empoderar a la mujer a través de la moda es un hecho latente en México. Rosario Mendoza reconoce que este camino debe focalizarse en impulsar al sector femenino, pero no desde un argumento anti machista o individualista, como se ha hecho en las comunidades: “Para mí el empoderamiento es hacer sentir a la mujer fuerte, que tengan el poder de transformar un bordado o prenda para que puedan tener ingresos económicos; mantener a sus hijos, que ellas pueden tener una mejor calidad de vida. Hay quienes entienden el empoderamiento como algo contra los hombres, hacerlas sentir que son más. El empoderamiento es poder ser autosuficiente”.

Tierra de oportunidades

Aunque Rosario Mendoza es sinónimo de identidad mexicana y sobre todo jalisciense, la diseñadora es originaria de Michoacán, pero ha sido en Guadalajara donde su carrera en la industria de la moda tomó forma y alcances internacionales hasta convertirse en representante tricolor en aclamadas pasarelas como el Shanghai Fashion Week en 2010 con una colección referente a Frida Khalo.

“Soy michoacana de nacimiento, jalisciense por adopción y tapatía de corazón. Guadalajara me ha dado motivos para quererla, quedarme, para desarrollarme laboralmente. No cambiaría esto por irme a vivir a otro lugar donde pudiera quizá ser más reconocida, lo que tengo y he logrado aquí es mi prioridad”.