John Mayer estrena su álbum ‘The search for everything’

CIUDAD DE MÉXICO (18/ABR/2017).- El cantante John Mayer lanzó su más reciente álbum titulado "The search for everything", después de tres años de que iniciara las grabaciones de este material en Hollywood.

El séptimo álbum de estudio de Mayer se compone de 12 pistas que incluyen cuatro canciones nuevas: "In the Blood", "Theme from The search for everything", "Never on the day you leave" y "Rosie".

Actualmente, se prepara para concluir la primera etapa de su gira estadunidense la próxima semana en Las Vegas, Nevada, para posteriormente viajar a Europa.

Durante julio, Mayer regresará a Estados Unidos para visitar Nuevo Mexico, Atlanta, Los Ángeles, Nueva York, y concluir la segunda etapa de la gira en el Klipsch Music Center de Indiana el 3 de septiembre.