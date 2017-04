Se agregan bandas al Warped Tour MX

El festival será el 27 de mayo en el Foro Pegaso de Toluca

GUADALAJARA, JALISCO (18/ABR/2017).- El día de hoy se revela el resto de las agrupaciones que completan el Warped Tour MX, el festival de música alternativa y juegos extremos con mayor continuidad y tradición para la escena alternativa (punk,rock,metal,post-hardocore,pop y más) surgido en los Estados Unidos y que se realizará por primera vez en México, el 27 de Mayo en Foro Pegaso de Toluca.

Incubus estará al frente de la fiesta sonora, además se confirma la presencia de Bullet For My Valentine, Strung Out, Anti Flag, Attila, Ill Niño, y las agrupaciones locales de Disidente y Allison en otras.

Estas agrupaciones se unen al primer bloque revelado el pasado 11 de abril en el que se encuentran, Good Charlotte, Never Shout Never, Echosmit, HateBreed, División Minúscula, Suicide Silence, Mayday Parade, Insite, Tsunami Bomb, Alesana, Thermo, I See Stars, Here Comes The Kraken, Cerberus y Sputnik.

Los hermanos Zepeda, organizadores, señalan que aún faltan de anunciarse cuatro bandas fuertes, las cuales serán dadas a conocer en la semana.

La preventa inció desde el pasado 21 de marzo y tiene un costo general de $850, ahora los precios se encuentran $1,256 general y vip $2875 y puedes adquirirlos en Superboletos

Hasta el momento la gira del Warped Tour contempla 42 ciudades - entre Estados Unidos y Canadá - todas éstas fechadas después del evento en México, por lo que el país será la punta de lanza de la gira del festival.

Además desde varios puntos de México se están organizando distintos viajes, los cuales puedes ver AQUÍ

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO