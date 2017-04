Tye Trujillo, bajista de 12 años, debuta con Korn

El adolescente se presenta con la banda en el primer show de su gira por Sudamérica

GUADALAJARA, JALISCO (18/ABR/2017).- Tye Trujillo, el músico de 12 años de edad que reemplaza a Reginald "Fieldy" Arvizu como bajista de Korn, ya debutó con la banda en el primer concierto de su gira por Sudamérica.



El hijo de Roberto Trujillo, bajista de Metallica, tuvo su primer concierto con Korn anoche en Bogotá, Colombia.



El adolescente mostró que tiene talento para la música y no se mostró nervioso en el escenario, según medios locales.



Tye Trujillo tocó temas de la banda de Jonathan Davis como "Freak on a Leash", "Somebody Someone", "Falling Away From Me", "Good God" y "Coming Undone".



Korn y su nuevo integrante continuarán con su gira en Colombia, Brasil y Argentina.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA