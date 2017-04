Moda contra la violencia física y emocional

Rosa Gutiérrez resalta el diseño artesanal mexicano con la firma Nahuala, con la cual empodera a la mujer

GUADALAJARA, JALISCO (18/ABR/2017).- Brindar un argumento social a la industria de la moda ha sido el mantra creativo de Rosa Gutiérrez, quien desde hace cinco años forja una carrera como diseñadora, teniendo la autoestima y empoderamiento femenino como principales ejes de trabajo.

A través de su firma Nahuala, Rosa Gutiérrez se empeña no sólo en resaltar el trabajo artesanal del diseño mexicano; sino también proponer un estilo capaz de motivar a la mujer a ser dueña de sí misma en cada colección arropada por una frase inspiracional que lucha contra la violencia física y emocional.

“El concepto de la marca, además de generar moda, es crear empoderamiento a través de la ropa. Si portas prendas que reflejan tu estilo, que te hagan sentir digna, te contribuye a que te sientas mejor. Cada colección se acompaña de un slogan en defensa de los derechos de la mujer, el pasado era ‘Yo me veo’, en 2017 el concepto es ‘Soy mía’, es un tema del género, que no eres de nadie más, ni del novio o esposo, ni de la sociedad, que te apropies de ti, que seas autosuficiente. Queremos que la moda sea un medio de expresión no superficial”, comenta en entrevista.

Aunque la moda siempre llamó la atención de Rosa desde su infancia, su formación académica empezó con la comunicación y especializándose en derechos humanos, algo que ahora combina con la industria fashionista y que en próximos días la llevará a exponer, por primera vez, en Nueva York como parte de las acciones de promoción de moda que la Organización de Naciones Unidas realizan cada año para recaudar fondos.

A través de la organización no gubernamental “Women Together”, Rosa Gutiérrez se instalará en la gala de la ONU que, con extensión en Guadalajara, impulsa a diseñadores y artesanos como Julia, wixárika y madre soltera que ha unido su creatividad con “Nahuala” para ofertar gargantillas de estambre con los característicos rasgos artísticos de la también llamada cultura huichol.

Esa sinergia se refleja en los toques vanguardistas y femeninos que Rosa Gutiérrez añade en peculiares faldas de tutu con flores de chaquira o estampados de “milagritos”, por ejemplo.

La Colación de Ex trabajadoras (es) y trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional “CETIEN” es otra faceta social en Rosa Gutiérrez, colectivo al que dona parte de sus ganancias con el fin de apoyarlas en su lucha contra el acoso laboral y sexual del que son blanco contantemente.

“Su trabajo consiste en apoyar a mujeres que sufren de acoso laboral o sexual, ellas te ayudan a detectar cuándo estás sufriendo una situación de este tipo, además tiene un periódico en el que informan sobre derechos laborales”.

Talento en conjunto

Otra de las características de Nahuala es el trabajo en conjunto con artistas principalmente plásticos que, a través de sus obras, Rosa Gutiérrez toma aspectos para crear colecciones y brindarles espacio de exposición en su showroom, como su trabajo reciente con la pintora tapatía Indira Castellón, ganadora del Salón de Octubre Jalisco de 2012.