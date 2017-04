Juan David Rodríguez quiere conquistar México

El cantante arrasa en Latinoamérica gracias a su música, talento, carisma y pasión

GUADALAJARA, JALISCO (18/ABR/2017).- El hijo del reconocido músico tropical chileno, Chocolate Rodríguez, está conquistando a todo Latinoamérica gracias a su música, talento, carisma y pasión. Juan David Rodríguez creció en una familia rodeada por notas musicales, desde su padre hasta sus hermanas mayores, por lo que él no fue la excepción. Desde niño se dedicó la música, estudió piano y música clásica, mientras acompañaba a su padre en sus presentaciones.

Pronto, precisamente a los 16 años, lo reemplazó en las orquestas, él nos cuenta como fue este proceso de comenzar su carrera musical: “mi padre me mandó a una orquesta para reemplazarlo a él. Él tocaba en una muy famosa, y también en unos restaurantes donde venden carne y hay espectáculos, ballet folklórico... Le falló un reemplazo y fui yo, me sabía todo el repertorio mejor que sus suplentes. Ahí continué trabajando en orquestas, en pianos bar, en hoteles, y trabajé en televisión como músico”.

Para lograr llegar a más número de audiencia, decidió ingresar en el programa chileno Rojo Fama Contra Fama, transmisión que cuenta con récord por su alta sintonía dentro de la televisión nacional, donde se mantuvo cinco años, ganó dos veces y grabó su primer disco con Warner Music.

En 2012, cuando el cantante se encontraba dedicado a su productora Chocolate Stage, su padre fallece y detona el regreso a la música como artista: “Me di cuenta que debía echarle ganas a esto, que tengo un don que he trabajado y debía continuar, en honor a mi viejo. Hay una especialidad de cantante que se llaman crooner, son cantantes de orquestas especializados en todos los géneros musicales, yo soy hijo de uno por lo que aprendí a cantar de todo. No es fácil, pero ya he desarrollado distintas técnicas”.

Entre los géneros que ha cantado, su favorito es la salsa, por ser musicalmente amplia y permitir la mezcla de instrumentos, sonidos, técnicas, etcétera. Por lo que el tercer disco que está preparando, tendrá mucho de este ritmo, y con él pretende dar un brinco fuera de las fronteras chilenas.

“Ahora recorro algunos países de Latinoamérica, quiero internacionalizar un poco mi carrera. Estoy en México pues es un país trampolín. Quiero que mi música se empiece a escuchar, mi género es la salsa pop. Venir constantemente para masificar un poco mi música, es mi sueño”.

Todavía el disco no está listo, sin embargo, ya se encuentra promocionando el sencillo “No sé si volverás”, que demuestra su temática favorita en la lírica: el desamor. Probablemente en septiembre se lancé el disco, mientras se puede disfrutar de este sencillo y esperar que pronto ofrezca un concierto, pues éstos están llenos de diversión, música, baile y entretenimiento.

“Por lo general, llevo músicos y realizo un show muy prendido, con mucho sazón, y es muy interactivo, me gusta hacer participar a la gente, subirlos o al escenario, cantarle a las mujeres, hacer bailar a los hombres. Este disco traerá 20 años de experiencia”.