Gary Sinise ya es una leyenda

El actor fue reconocido el lunes con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

ESTADOS UNIDOS (18/ABR/2017).- El actor nominado al Oscar Gary Sinise, quien por mucho tiempo ha sido campeón de las fuerzas armadas, fue reconocido el pasado lunes con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia marcadamente militar.

El actor, de 62 años, que ha defendido a los soldados en servicio y a los veteranos por casi 40 años, recibió este reconocimiento custodiado por militares en Hollywood Boulevard, en donde el compositor y cantante Steve Amerson interpretó el himno nacional de Estados Unidos.

“Estoy agradecido por esos héroes y todos los que continúan defendiéndonos”, dijo Sinise mientras le entregaban la estrella dos mil 606 en el Paseo de la Fama por su trabajo en la televisión. “Es un regalo poder ser capaz de usar algunos de los éxitos que he tenido en el cine o el negocio de la televisión para tratar de hacer algo bueno por aquellos que sirven y se sacrifican cada día por nuestra preciada libertad”.

Sinise fue nominado en 1995 al Oscar como mejor actor por su interpretación del teniente Dan Taylor, en “Forrest Fump”, en donde hace el papel de un discapacitado emocionalmente atormentando junto a Tom Hanks, con quien también compartió créditos en “Apolo 13” y “The Green Mile”.

Su historial en la pantalla grande incluye el personaje de Sam Raimi en “The Quick and the Dead” (1995), así como su actuación en “Albino Alligator” en 1997 y en las cintas de Brian de Palma “Snake Eyes” (1998) y “Mission to Mars” (2000).

En la televisión es mejor conocido como el detective Mac Taylor, que aparece en los 197 episodios de la serie “CSI: NY”, transmitidos por la cadena CBS y actualmente en estrella de la serie “Criminal Minds: Beyond Borders.”

El actor ganó un Golden Globe y el Premio del Sindicato de Actores por su interpretación en la película “Truman” en HBO, del presidente de Estados Unidos Harry S. Truman y un Emmy dos años más tarde por “George Wallace” de TNT, una biografía del gobernador segregacionista de Alabama.

Sinise nació el 17 de marzo de 1955 en Chicago tenía solo 18 años cuando cofundó la Compañía de Teatro Steppenwolf de Chicago junto con Jeff Perry, quien actuó como jefe del equipo de la Casa Blanca, en el drama “Scandal” de la ABC, y que el lunes estuvo en la ceremonia de entrega de la estrella en Hollywood.