Nunca es tarde para romper la ley

Este fin de semana se estrena en la pantalla tapatía el largometraje de comedia 'Un golpe con estilo', con un elenco plagado de estrellas

GUADALAJARA, JALISCO (18/ABR/2017).- Tras una larga vida de trabajo y esfuerzo, lo único que quieren “Willie”, “Joe” y “Albert” es regresar a casa, disfrutar de una buena charla entre amigos y sobre todo, gozar de la pensión que se ganaron con el sudor de la frente. Pero todo eso acaba cuando un buen día les anuncian que su plan de pensiones se acaba se esfumar.

Ante la desgracia, estos tres pensionados no se van a quedar con los brazos cruzados y deciden que van a recuperar su dinero, a cualquier precio, incluso si eso implica protagonizar el asalto bancario más disparatado de la historia. Y así comienza la historia de “Un golpe con estilo”.

Con mucho humor negro y un toque de reflexión de lo que significa la amistad y la planeación del futuro, este fin de semana llega a la cartelera de nuestra ciudad la cinta que cuenta con las actuaciones de Morgan Freeman (“Willie Davis”), Michael Caine (“Joe Harding”), Alan Arkin (“Albert Garner”), Ann-Margret (“Annie Santori”), Christopher Lloyd (“Milton Kupchak”) y John Ortiz como “Jesús”.

La cinta, que es un remake del largometraje del mismo nombre de 1979, llega bajo la dirección de Zach Braff como una alternativa para aquellos que busquen una historia entrañable y alejada de las cintas de héroes de acción que por estos días pueblan la cartelera de estrenos.

—Ann-Margret, ¿qué se siente ser la única chica que trabaja con este gran grupo de actores?

—Ann-Margaret: Yo los veo como adolescentes, ¡en serio! Fue muy divertido trabajar con estos chicos, nos la pasamos muy bien. Y mi personaje (Annie Sartori), está llena de vida y sabe que la vida se disfruta en cualquier momento.

—Alan, Morgan y Michael. Observarlos en la pantalla es mágico, son el alma de la cinta. ¿Qué tanto de la historia se improvisó?

—Michael Caine: No, no, no hicimos nada de improvisación.

—Morgan Freeman: Somos demasiado flojos para improvisar. Nos apegamos al guion.

—¿Qué consejo se darían a ustedes mismos si volvieran a tener 20 años?

—Christopher Lloyd: Me esforzaría mucho por no casarme tantas veces. Creo que eso me serviría (risas).

—Caine: Me repetiría una frase famosa de Winston Churchill, quien señalaba que “Si vas a través de Infierno, no dejes de caminar”.

—Freeman: A esa edad yo estaba en el Ejército, pero me diría “tus sueños se volverán realidad”. Creo que nadie me lo dijo nunca.

—Alan Arkin: Yo pensaría en una frase similar a la de Morgan. Me diría: “Cálmate, todo va a estar bien”.

—Ann-Margaret: Recuerdo cuando tenía 17, y pensaba que si me iba a casar, solamente lo haría una vez en la vida, ¿y adivinen qué? El próximo mes de mayo cumpliré 50 años casada.

—John, ¿cómo fue trabajar con todas estas leyendas, no estabas nervioso?

—Freeman: Nunca me denominaría una leyenda. Siempre pienso en mí como un ícono ganador del premio de la Academia, ¿pero leyenda? Olvídenlo.

—John Ortiz: Es muy fácil sentirte motivado a dar lo mejor cuando trabajar con gente que siempre viste en la pantalla grande. Ellos no tienen miedo de experimentar y hacer lo mejor.

—Caine: E irnos temprano a casa. Esa siempre ha sido una de mis ambiciones.

—Dada la personalidad de sus personajes y los temas que se tocan, ¿creen que la película sea impactante para los espectadores, especialmente los más jóvenes?

—Freeman: Somos fervientes creyentes de que así será. Nosotros disfrutamos mucho haciendo la película, y esperamos que la gente responda así.

—Caine: La historia que contamos es como la vida misma, lo tiene todo: Encanto, comedia, profundidad.

—Ann Margaret: Y te reirás. Creo que todos se identifican con los personajes.

Los detalles secretos

• La cinta contiene un homenaje a Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr., apodados como el “Rat Pack” de Hollywood, trío de actores que marcaron época en la Meca del Cine.

• La mayor parte de la cinta se rodó en Nueva York e incluso la premiere de la misma se ofreció en la sala de la Escuela de las Artes Visuales, ubicada en Manhattan.

• La versión de 1979 fue protagonizada por George Burns, Art Carney y Lee Strasberg. Como dato extra, la historia se desarrolla de forma diferente.