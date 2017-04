Príncipe Enrique buscó ayuda psicológica por la muerte de su madre

Habla por primera vez sobre el impacto de perder a su mamá cuando sólo tenía 12 años

LONDRES, INGLATERRA (17/ABR/2017).- El príncipe Enrique, el menor de los hijos del príncipe Carlos y la fallecida princesa Diana, confesó que buscó ayuda psicológica porque estaba en "un caos total" por la muerte de su madre hace casi 20 años.

"Puedo decir de manera segura que perder a mi mamá a los 12 años, y por lo tanto cerrar mis emociones en los últimos 20 años, ha tenido un efecto serio en mi vida personal y en mi trabajo también", señaló.

En una entrevista para el diario The Telegraph, el nieto de la reina Isabel II afirmó que comenzó a manifestar su dolor a los 28 años de edad, es decir 16 años después de la trágica muerte de su madre en un accidente de auto en París.

"He estado probablemente muy cerca a un colapso nervioso en numerosas ocasiones cuando todo tipo de dolor y todo tipo de mentiras e ideas equivocadas y todo lo demás te llega desde diferentes ángulos", aseguró el príncipe.

El cuarto en la línea de sucesión a la corona británica, quien concedió una entrevista de 30 minutos, mencionó que ha visto al psicólogo en varias ocasiones.

"Lo he hecho un par de veces, más de un par de veces, pero ha sido buenísimo", precisó.

El príncipe Enrique narró con detalle para el podcast "Mad World" (Mundo Loco) que aborda problemas mentales, sobre la necesidad de combatir su agresividad.

"Durante esos años comencé a hacer box, porque todo mundo decía que era bueno para mí y es muy bueno para dejar salir mi agresión y eso me salvó porque estaba a punto de golpear a alguien, así que golpear a alguien acolchonado fue más fácil", comentó.

Al hablar por primera vez sobre el impacto de la muerte de su madre, dijo que dejó para muy tarde su duelo.

"La experiencia que he tenido es que una vez que comencé a hablar de ello, te das cuenta que de hecho eres parte de un club muy grande", comentó el príncipe.

Señaló que la forma en que inicialmente enfrentó la muerte de su madre fue "meter la cabeza en la arena" y "evitar pensar acerca de mi mamá porque ¿eso cómo me iba a ayudar?".

"Solo me va a poner triste y no la va a traer de regreso. Así que desde el lado emocional, yo pensaba 'no dejes nunca que tus emociones sean parte de nada'", dijo.

"Era un típico (joven) de 20, 25, 28 años yendo por la vida pensando 'la vida es grandiosa'".

"Yo sé que hay un enorme mérito al hablar acerca de tus problemas y que la única consecuencia de mantenerse callado es que solo se va a poner peor", indicó el príncipe.

Enrique, de 32 años de edad, junto con su hermano Guillermo y su cuñada Catalina son parte de la campaña "Heads Together" para tratar de eliminar el estigma social sobre las enfermedades mentales.