Fallece el sheriff de 'James Bond'

Clifton James murió a los 96 años por complicaciones de salud

ESTADOS UNIDOS (17/ABR/2017).- El actor Clifton James, afamado gracias a su papel del sheriff “J.W. Pepper” en dos filmes de “James Bond”, falleció el fin de semana a los 96 años de edad por complicaciones en su salud.

La familia emitió un comunicado al portal especializado “Variety” en el que indicó que murió a pocas cuadras de la casa de su infancia, rodeado de amigos y familiares. Otros reportes indican que el actor tuvo complicaciones con la diabetes.

Clifton nació en 1920, el hijo mayor de Grace y Harry James, y creció justo a las afueras de Portland, Oregón, durante el corazón de la Gran Depresión. Su carrera como actor duró casi seis décadas, e incluyó teatro, cine y televisión.

Apareció en dos películas de “James Bond” junto a Roger Moore: “Live and let die” (1973) y “The man with the golden gun” (1974). Entre sus otros créditos cinematográficos se incluyen “Cool hand Luke”, “Ocho hombres fuera” y “La hoguera de las vanidades”.