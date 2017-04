Inna promocionará en México su tema ‘Gimme, Gimme’

La cantautora rumana visitará el país del 24 al 28 de abril, como parte de una gira latinoamericana

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (16/ABR/2017).- La cantautora rumana de música "house", Inna, anunció que visitará México del 24 al 28 de abril, como parte de una gira latinoamericana, para promocionar su nuevo sencillo "Gimme, Gimme".

Elena Alexandra Apostoleanu, su nombre real, dijo además que ya trabaja en su primera producción en español, de la que ya lanzó un demo del tema "Me Gusta, Me Gusta" en YouTube.

"Voy a México a presentarme en shows de televisión y aunque de momento no tengo un concierto, voy a hacer unas 30 firmas de autógrafos con mis fans, a comer un poco de comida mexicana y a bailar", dijo la cantante de música "house" en entrevista telefónica con Notimex.

"Gimme, Gimme" fue escrita por Inna junto a David Ciente ("Dale Papi" - Lariss), Marco y Seba, quien compuso y produjo la mayoría de los éxitos de artistas como Marcel Botezan, Sebastián Alexandru Barac: Breyan Isaac (trabajó con David Guetta, FloRida, Pitbull) y Vasile Elena Luminita.

"Es una canción enérgica, con un sonido fresco, perfecto para fiestas y divertirse", afirmó la artista nativa de la provincia rumana de Mangalia.

Inna, de 30 años, visitará primero Chile, en promoción y luego viajará a México donde estuvo en noviembre pasado grabando el video de "Gimme, Gimme" en el poblado de San Miguel de Allende (Guanajuato).

Con un español casi sin acento del otro lado de la línea, la cantante de temas como "Cola song", "Hot" y "Amazing" explicó con emoción que trabaja desde hace dos meses en su primera producción en español.

"Por primera vez escribí una canción en español desde el principio hasta el final, porque me inspira mucho el idioma español y los ritmos de latinos", dijo sobre el tema "Me Gusta, Me Gusta" en el que mezcla ritmos como el reggaetón.

"Esto es solo un demo, la canción no está lista es sólo para dar una probadita a mis fans, por el momento no hemos decidido cuándo saldrá un álbum pero va a estar dedicado a todos mis fans en español", aseguró.

Los ritmos no son nuevos para la artista pues ya trabajó con cantantes como el puertorriqueño Daddy Yankee y el colombiano J Balvin, entre otros y dijo que le gustaría trabajar con otros como Maluma y Enrique Iglesias.

Y es que la cantante que ya triunfó en mercados como Bulgaria, Polonia, España, Rusia, Hungría, Turquía y Grecia desde su debut en 2008, piensa atender más al mercado latinoamericano este año con sus primeras visitas a países como Argentina y Brasil.

"Tengo muchos fans ahí -en América Latina- que me quieren mucho y están escuchando mis canciones en las radios y en YouTube", apuntó.

Inna está trabajando además en nuevas canciones que serán lanzadas durante 2017 como un nuevo sencillo con "GGirls" (Antonia, Lariss y Lori Ciobotaru).

La cantautora rumana es además jueza en la primera edición de "The Voice Kids" Rumania.