Harry Styles prepara lanzamiento de CD en mayo

El 12 de mayo estará disponible el álbum del cantante británico en formato físico

CIUDAD DE MÉXICO (16/ABR/2017).- Tras pertenecer a One Direction, una de las boy band más importantes en los últimos años, el cantante británico Harry Styles debutó formalmente como solista en TV, mientras el próximo 12 de mayo lanzará su álbum en formato físico.

Styles debutó ayer como solista en la emisión de "Saturday Night Nive", que por primera vez en sus 42 temporadas se transmitió en vivo por todo Estados Unidos ante la expectativa por la aparición del cantante, uno de los más populares de la desaparecida banda de pop que anoche cantó por primera vez en vivo "Sing of the times".

El corte promocional debut formará parte del álbum homónimo del cantante, quien participó como coautor de la canción que fue producida por Jeff Bashker con la participación adicional de Alex Salibian y Tyler Johnson.

Será el próximo 12 de mayo cuando los fans de Styles podrán contar con el álbum que incluirá, entre otros, temas como "Carolina", "Two ghosts", "Sweet creature", "Only Angel", "Kiwi", "Woman" y "Ever since New York", así se dio a conocer en la plataforma iTunes.

Se prevé que el próximo 21 de abril Styles se presente en el programa "The Graham Norton Show", a través de la señal de la BBC.