El amor vence a la muerte en 'Contéstame'

La tecnología y las emociones se dan la mano en la trama del director Marco Antonio Barajas y el histrión Héctor Bonilla

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- La pregunta siempre aparece en nuestra mente en los últimos instantes: ¿Morir significa romper todo vínculo con la tecnología? Para el cineasta Marco Antonio Barajas esta idea puede tener muchos matices, uno de ellos es “Contéstame”, su más reciente cortometraje en el que expone como hasta en la muerte se sigue conectado al mundo cibernético y como la soledad juega un rol importante para seguir o no anclado al espectro digital.

Teniendo a Héctor Bonilla como protagonista del filme, Marco Antonio Barajas retorna a su instinto como guionista y director —en lo que se convierte en su tercer corto— tras una década de ausencia, al proponer la historia de “Don Leonel”, un forense adentrado en la vejez que, tras la muerte de su esposa tiene que lidiar con una nuevo significado de la muerte, sobrellevar la soledad y el hartazgo de tener que romper el vínculo físico de un cadáver con la tecnología.

El director señala que a través de la metáfora es como “Don Leonel” expone esa delgada línea entre el enajenamiento con la tecnología y como un hombre maduro, conservador y serio enfrenta las nuevas formas de comunicación al momento de hacer una autopsia. Y es así como nace la historia que narra en “Contéstame”.

Detrás del significado

Por lo regular, es el director quien logra definir con mayor exactitud la naturaleza de su película. “Quiero una metáfora que se divide en tiempo, amor y lo que significa la soledad que está muy relacionada con la tecnología. El trabajo de ‘Leonel’ es como cualquier otro, algo rutinario, él ya vive solo, está cansado, lo abruma la tristeza. De manera paralela hay símbolos que se entrelazan: los seres inertes que están en la plancha él extrae celulares, que significa que a estas alturas tenemos tecnología hasta en las tripas, ya nos domina, es parte de nosotros”.

Marco Antonio Barba destaca que al finalizar la postproducción de “Contéstame”, la idea es llevar al cortometraje por diversos festivales del país e incluso, analiza la posibilidad de estrenarlo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, una de las máximas citas que presenta el Séptimo Arte en nuestro país, de cara a los últimos meses del presente año.

La vitalidad de los personajes

“Contéstame”, filmado en la Perla Tapatía y realizado de manera independiente sin ningún estímulo gubernamental, bajo la producción de Helena Medina, tiene la peculiaridad de no tener diálogos en las interacciones de Héctor Bonilla, actor que aprecia la oportunidad de enfrascarse en un drama reflexivo luego de su destacada participación en la reciente comedia “Un padre no tan padre”, película de Raúl Martínez Resendez.

“Un actor es mejor mientras más géneros toque con solvencia, desde comedia, tragedia, drama, musical. Mientras más diferentes sean sus personajes, creme. Yo aspiro a ser un buen actor, lo que más disfruto es saltar de una tragedia y luego ponerme a soltar albures”, detalla Bonilla al adelantar que a la par de “Contéstame” prepara la obra teatral “Jugadores” de Luis Eduardo Reyes, además de retomar “Almacenados” junto a sus hijos.

Llamado por la historia

Héctor Bonilla explicó que aceptó esta película porque “la metáfora me llamó mucho la atención, es un cine alegórico, se está hablando de algo que no existe a través de la metáfora de cómo el teléfono celular nos ha destruido, me encantó la idea de abrir un cadáver y sacar un teléfono de las entrañas”.

“Cuando analizas el proceso de la posverdad que ha llevado al país más poderoso del mundo a no elegir y aceptar que sea presidente Trump, todo ese fenómeno existe a través de un teléfono celular, de que demos por auténtica la información sin confirmar, lo que teníamos en la cultura librera. Ya no normamos nuestro criterio, es un proceso de robotización”.