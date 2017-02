Preparan anime de 'The Avengers'

La serie, llamada 'Marvel Future Avengers', es un intento por conquistar al público japonés

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- Una nueva serie animada, llamada “Marvel Future Avengers” se estrenará este verano en Japón, en lo que será un nuevo intento de Marvel por conquistar al público del país del Sol Naciente y de paso competir contra las caricaturas japonesas, conocidas a nivel popular como “animes”.

La serie seguirá a un grupo de adolescentes con habilidades superiores que son entrenados por “Los Vengadores” para el uso correcto de sus poderes. Uno de ellos, “Makoto”, será puesto a prueba por los principales integrantes del equipo, entre ellos Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk y Wasp.

De acuerdo a la página de internet de Newsarama, Marvel también tiene planeado lanzar un cómic japones (“Manga”), que refuerce la campaña de promoción de estas aventuras. La serie será ilustrada por Teruaki Mizuno.

No será la primera ocasión en que Marvel pruebe suerte en el mercado oriental. En 2014 se asociaron con Toei Animation para lanzar una animación que únicamente vio la luz en Japón, bajo el título de “Marvel, Disk Wars: The Avengers”. El proyecto solamente vio la luz en el país japonés, y no tiene fecha de estreno para nuestro continente.

EL DATO

Limitación japonesa

Aunque el mercado japonés es atractivo para Marvel, son pocos los héroes que en sus cómics provienen de esa nación, entre ellos, “Sunfire” y “Silver Samurai”.