Ariana Grande celebra la diversidad en su video de ‘Everyday’

Su más reciente sencillo se desprende del álbum 'Dangerous woman'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (27/FEB/2017).- La cantante estadunidense Ariana Grande lanzó el video de su más reciente sencillo, "Everyday", en el que celebra la diversidad racial y sexual, además de estar lleno de manifestaciones públicas de amor.

En el clip aparecen parejas interraciales, homosexuales, heterosexuales y de la tercera edad que se sumergen en la pasión en plena calle, en la oficina e incluso en el transporte público, mientras Grande y el rapero Future interpretan la canción.

El director del audiovisual es Chris Marrs Piliero, quien antes dirigió el video del sencillo "Break Free" de Grande y el DJ Zedd, en tanto que el productor es Andrew Lerios, quien ha trabajado con Justin Bieber, Camila y Prince Royce.

Hasta el momento se han contabilizado casi dos millones y medio de reproducciones del video.

"Everyday" se desprende del álbum "Dangerous woman", originalmente titulado "Moonlight" y que fue lanzado el 20 de mayo de 2016; dicha placa también incluye sencillos como "Focus", "Dangerous woman", "Into you" y "Side to side" al lado de Nicki Minaj.