Lucía Villalón se ‘sacrificó’ por ‘Chicharito’ Hernández

Para que su relación funcionara la periodista tuvo que cambiar de residencia

CIUDAD DE MÉXICO (27/FEB/2017).- La periodista Lucía Villalón reveló que sacrificó muchas cosas en su vida, como mudarse de España a Alemania, con tal de que su relación con el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández prosperara.

“Sacrifiqué muchas cosas, sí. Me fui a vivir a otro país, dejé a mi familia y a mis amigos y traté de amoldar mi trabajo para poder pasar más tiempo en casa con él”, dijo para la revista ¡Hola! México.

Hace unos días, la periodista española señaló que la ruptura con futbolista del Bayer Leverkusen fue por deslealtad. Incluso, ella aseguró que “Chicharito” fue quién terminó el noviazgo y los planes de boda que tenían para el próximo 8 de julio.

Aunque al final no funcionó y parece que Hernández Balcázar comenzó una nueva relación con la actriz Camila Sodi, la periodista española está orgullosa por las cosas que hizo por el tapatío y no se arrepiente de nada, pues todo fue por amor.

“Cuando quieres a alguien de verdad, estás dispuesto a darlo todo por esa persona. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho. No me arrepiento de absolutamente nada”, señaló.

Villalón narró algunos detalles sobre cómo fue el momento de la ruptura con el futbolista de 28 años de edad, quien estuvo ausente cuando ella sufría por dos neumotórax que pusieron en riesgo su vida.

“Cuando me dieron permiso para volar; el 14 de enero volví a nuestra casa en Alemania a hablar con él de todo lo que había pasado, y ahí terminó la relación. Me dijo muchas cosas... que evidentemente quedan entre nosotros. Lo último que me dijo me sorprende hoy en día... que quería estar solo”, aseveró.