Lanzan nuevo avance de la película 'Bright'

La cinta es protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace y Lucy Fry

CIUDAD DE MÉXICO (27/FEB/2017).- Un nuevo adelanto de la cinta "Bright", protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace y Lucy Fry, quienes viven en un presente alterno entre humanos, orcos, duendes y hadas, se dio a conocer este lunes.

El video sobre la cinta que se estrenará en diciembre de este año, está musicalizado con el tema "This land is your land", de Woody Guthrie; en un primer momento se muestra una ciudad estadunidense común, pero en seguida revela un mundo oculto para muchos humanos.

La historia sigue a dos policías de orígenes distintos, "Ward" y "Jakoby", ambos, en una noche de patrulla rutinaria se encuentran con una fuerza maligna que cambiará el futuro del mundo, se informó en un comunicado.

"Bright" estará disponible en diciembre sólo en Netflix, es dirigida por David Ayer. El elenco se completa con Édgar Ramírez, Ike Barinholtz y Margaret Cho.